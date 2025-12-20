ठंड ने 23 साल का तोड़ा रिकॉर्ड, शुक्रवार का दिन रहा सबसे ठंडा; 20 दिसंबर तक कोल्ड डे की स्थिति

संवाद सहयोगी, पूसा। उत्तर बिहार के जिलों में 20 दिसंबर तक कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी। समस्तीपुर शुक्रवार को भी सुबह से ही कोहरा और कड़ाके की ठंड की चपेट में रहा। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर बिहार में अभी ठंड का प्रकोप जारी रहेगा और तापमान में गिरावट के साथ ही उतार-चढ़ाव का दौर जारी रहेगा। दूसरी तरफ समस्तीपुर में 23 सालों बाद शुक्रवार का दिन सबसे ठंडा रहा।

अधिकतम तापमान ने रिकार्ड तोड़ा है। मौसम विभाग का बताना है कि शुक्रवार का अधिकतम तापमान 15.5 एवं न्यूनतम तापमान 11.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। अधिकतम तापमान सामान्य से सात डिग्री कम रिकॉर्ड किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान लगभग एक डिग्री अधिक रिकॉर्ड की गई। उत्तर बिहार के जिलों में सोमवार से मौसम में हल्की सुधार होने की संभावना बताई गई है।

डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉ. ए सत्तार ने बताया कि उत्तर बिहार के जिलों में आसमान में हल्के बादल छाए रह सकते हैं। सुबह में हल्का से मध्यम कुहासा रहेगा। वायुमंडल के ऊपरी हिस्से से ठंडी हवा का प्रवेश तथा पछिया हवा चलने के कारण कोल्ड डे की स्थिति बन गई है। इसको लेकर कही-कही देर सुबह तक घना कुहासा छा रह सकता है। अगले दो दिनों में मौसम में हल्की सुधार होने की संभावना जताई गई है।

फसल के साथ पशुओं की सुरक्षा जरूरी मौसम विभाग का बताना है कि अगले चार दिनों में अधिकतम तापमान 18 से 22 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 12 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। वहीं इस दौरान तीन से पांच किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पछिया हवा चल सकती है। 22 दिसंबर के आसपास पूर्वा हवा चलने की संभावना है।