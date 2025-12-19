Samastipur News: समस्तीपुर में 3 बदमाशों ने फाइनेंस कर्मचारी को मारी गोली, 50 हजार कैश भी लूटे

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। जिले के विभूतिपुर थाना के बसौना गांव में एक फाइनेंस कर्मी को गोली मारकर जख्मी कर लूट की वारदात को तीन बदमाशों ने अंजाम दिया। घटना शुक्रवार की सुबह 11 बजे के आसपास की बताई जा रही। जख्मी की पहचान कर्पूरीग्राम थाना के रामकृष्णपुर गंज के निवासी और आरोही फाइनेंस के कर्मी दिगंबर कुमार (30) के रूप में हुई।

उसे एक गोली मारी गई है जो उसके बायें हाथ में फंसी हुई है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने उसे उपचार को ले स्थानीय पीएचसी में भर्ती कराया। जहां से प्राथमिक उपचार के बाद में उसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। सूचना पर पहुंचे स्वजनों और साथियों ने उसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया है।

जख्मी ने बताया कि वह बसौना से पैसे का कलेक्शन कर दूसरे गांव जा रहा था। इसी दौरान गांव से निकलने वाले रास्ते में एक सुनसान जगह पर पेशाब करने को रुका। तभी तीन बदमाश उसके पास आ पहुंचे।

उसने बताया कि उनमें एक बदमाश को वह पहले से जानता है। वह गांव का ही गुंजन था। उसने उसके उपर गोली चलाते हुए जेब में रहे 50 हजार रुपये लूट लिए और सभी मौके से भाग निकले।

पीड़ित ने बताया कि गत महीने कलेक्शन करने के दौरान उक्त बदमाश से कहासुनी भी हुई थी। उसने देख लेने की धमकी दी थी। हालांकि, उसने गत महीने हुए घटना के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं की है।

इधर, सूचना पर विभूतिपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की जांच में जुटी है। थानाध्यक्ष सर्वेश कुमार झा ने बताया कि बदमाशों का पता लगाया जा रहा है। जख्मी के बयान पर पुलिस अग्रेतर कार्रवाई करेगी।