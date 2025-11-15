Samastipur Chunav result: निर्दलीय उम्मीदवारों में मोरवा के अभय को सबसे अधिक वोट

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। Samastipur Chunav result: जिले की दस विधानसभा सीटों में निर्दलीय प्रत्याशियों को मिली मतों के आंकड़ों में जहा कुछ जगहों पर निर्दलीयों ने हजारों वोट लेकर अपनी मौजूदगी साबित की है, वहीं कुछ जगहों पर उनका असर नगण्य रहा।

पूरे जिले में मोरवा विधानसभा से निर्दलीय अभय कुमार सिंह को सर्वाधिक 30,046 वोट मिले हैं, जो किसी भी निर्दलीय के लिये इस दौर का सबसे बड़ा आंकड़ा है। दूसरी ओर समस्तीपुर विधानसभा के राकेश कुमार को केवल 492 वोट मिले जो पूरे सूचि में सबसे कम।कल्याणपुर विधानसभा में राजीव कुमार ने 5,631 वोट प्राप्त किए, मंतेश कुमार को 3,193 और ओम प्रकाश को 1,603 मत मिले। वारिसनगर से अभिनव राज 7,255 वोट लेकर निर्दलीय की सूची में शीर्ष पर रहे।

वहीं इस सीट के अन्य निर्दलीय जाहिद इकबाल को 5,430, महेश प्रसाद को 2,710 और दिलीप राय को 2,568 मत मिले। समस्तीपुर विधानसभा से चेतना झांम ने 6,193 वोट हासिल किए जबकि दूसरे निर्दलीय राकेश कुमार का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा और उन्हें मात्र 492 वोट ही मिल पाए।

उजियारपुर में निर्दलीय उपेंद्र कुमार को 6,452 वोट मिले। रणवीर चौरसिया ने 3,463, महाशंकर चौधरी 3,177 और विरेंद्र कुमार राय 3,077 वोट पाए। इसके अलावा विकास कुमार को 1,744, निक्की झा को 995, दिनेश प्रसाद चौधरी को 987, अरुण यादव 893 और दिलीप सहनी 760 वोट मिले।

वही मोरवा विधानसभा में निर्दलीय अभय कुमार सिंह का दबदबा साफ दिखता है वे 30,046 वोट लेकर पूरी सूची में सबसे आगे हैं। यह आंकड़ा इस बात का संकेत है कि मोरवा क्षेत्र में उनके व्यक्तिगत प्रभाव या स्थानीय समर्थन की कसावट काफी मजबूत है।

सरायरंजन से कुणाल कुमार 6,182 वोट लेकर प्रमुख निर्दलीय प्रत्याशी रहे। रंजीत कुमार पंडित को 4,059 और अन्य निर्दलीय उम्मीदवार अमरेंद्र कुमार सिंह व अशोक कुमार अंजन को 1,129 और 628 वोट मिले। मोहिउद्दीननगर में विश्वनाथ साह 2,230 और सुनील कुमार राय को 2,025 वोट मिले। वहीं सुरजीत श्यामल 750 और अभिरंजन कुमार 704 वोट ले पाए।विभूतिपुर में रूपांजली कुमारी ने 14,456 वोट हासिल कर जिले के निर्दलीय उम्मीदवारों में दूसरी बड़ी संख्या दर्ज करायी है।