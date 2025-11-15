Language
     Samastipur Chunav result: मोहिउद्दीन नगर विधानसभा क्षेत्र में 10 प्रत्याशियों की जमानत जब्त 

    By Deepak Prakash Edited By: Ajit kumar
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 06:54 PM (IST)

     Samastipur Chunav result: समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीन नगर विधानसभा क्षेत्र में हालिया चुनावों में दस उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। इन उम्मीदवारों को कुल वैध वोटों का छठा भाग भी नहीं मिला, जिसके कारण उनकी जमानत राशि जब्त हो गई। यह परिणाम दर्शाता है कि मतदाताओं ने स्थापित राजनीतिक दलों के बजाय नए और स्वतंत्र उम्मीदवारों को समर्थन देने का फैसला किया।

     Samastipur Chunav result: पांच प्रत्याशियों ने हजार का आंकड़ा भी नहीं छुआ।

    संवाद सहयोगी, शाहपुर पटोरी(समस्तीपुर)।  Samastipur Chunav result:मोहिउद्दीननगर विधानसभा क्षेत्र में इस चुनाव में कई चौंकाने वाले परिणाम सामने आए हैं। कई दिग्गजों को भी नोटा से कम मत प्राप्त हुए हैं।

    सबसे बड़ी बात यह कि 12 प्रत्याशियों में से विनर और रनर छोड़कर किसी ने भी अपनी जमानत बचाने में सफलता हासिल नहीं की। आश्चर्य यह कि 8 प्रत्याशी हजार का आंकड़ा भी नहीं छू सके।

    इसमें कुछ निर्दलीय प्रत्याशी के अतिरिक्त दलीय प्रत्याशी भी लोगों का मत बटोरने में सफलता हासिल नहीं की। चौंकाने वाली बात यह रही कि जनशक्ति जनता दल से चुनाव लड़ रहे और मतदाताओं पर खास पकड़ रखने वाले पूर्व विधायक अजय कुमार बुल्गानिन ने डेढ़ हजार का आंकड़ा पार नहीं किया।

    मोहिउद्दीन नगर विधानसभा क्षेत्र से कुल 12 प्रत्याशियों ने अपना भाग्य आजमाया। जिसमें भाजपा के प्रत्याशी राजेश कुमार सिंह को दूसरी बार सफलता मिली और उन्हें 89208 मत प्राप्त हुए। राजद से उनके निकटतम प्रतिद्वंदी एज्या यादव को 77526 मत मिले।

    जन सुराज पार्टी से चुनाव लड़ रहे राज कपूर सिंह को 4414 वोट प्राप्त हुए। निर्दलीय प्रत्याशी विश्वनाथ साह को 2230, सुनील कुमार राय को 2025, बसपा से चुनाव लड़ रहे अमरेंद्र कुमार यादव को 1244 मत प्राप्त हुए।

    इसके अलावा शेष निर्दल और दलीय प्रत्याशी को एक हजार मत भी प्राप्त नहीं हो सके। चुनाव परिणाम भी बहुत रोचक हुआ। प्रारंभ में राजद प्रत्याशी एज्या यादव लगातार बढ़त बनाए रही और उनके खेमे में जीत की खुशी छाई रही, किंतु मोहनपुर प्रखंड क्षेत्र की गिनती होने के बाद राजेश सिंह ने बढ़त बना ली और अंत तक अच्छे अंतर से अपने प्रतिद्वंद्वी को शिकस्त दी।

    इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे राजेश कुमार सिंह मोहिउद्दीन नगर विधानसभा क्षेत्र के दूसरी बार विधायक चुने गए। इस मतदान में सबसे बड़ी बात यह देखने को मिली कि मतदाताओं के वोट प्रतिशत बढ़ने के बावजूद 8 से अधिक उम्मीदवारों ने नोटा से कम मत प्राप्त किया। 2197 मतदाताओं ने मोहिउद्दीन नगर विधानसभा क्षेत्र में नोटा पर बटन दबाया था।