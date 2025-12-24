समस्तीपुर में ई-रिक्शा-ऑटो परिचालन को अलग-अलग जोन में बांटने की तैयारी, सभी को मिलेगा कोड
जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। नगर क्षेत्र में जाम की समस्या से निजात दिलाने व ई रिक्शा और आटो के परिचालन को लेकर शहर को अलग-अलग जोन में बांटने की तैयारी की जा रही है। इसको लेकर परिवहन विभाग और यातायात पुलिस संयुक्त रूप से कार्य कर रही।
बताया गया कि शहर को अलग-अलग भाग में बांटने के बाद में उन इलाकों के रिक्शा और आटो को एक कोर्ड जारी किए जाएंगे, ताकि सुगमता से इसका परिचालन संभव हो सके। इसको लेकर परिवहन पदाधिकारी विवेक चंद्र पटेल के नेतृत्व में काम शुरू किया गया है।
इसमें यातायात पुलिस की भूमिका भी अहम होगी। बताया गया कि रूट का निर्धारण यातायात पुलिस द्वारा ही किया जाएगा। उक्त रूट पर चलने वाले टोटो और आटो पर एक खास तरह की कोड अंकित किए जाएंगे। साथ ही एक हर रूट का एक कलर कोर्ड भी होगा।
टोटो चालक को उनकी घर की दिशा वाले रूट ही जारी किए जाएंगे। शहर में लगने वाली जाम से मुक्ति को लेकर पुलिस और विभाग संयुक्त रूप से इस दिशा में तेज गति से कार्य कर रही है। डीएम ने एक सप्ताह के भीतर रूट निर्धारण करने का निर्देश दिया है। साथ ही इसमें आमजनों से भी आवश्यक सुझाव लेने का निर्देश दिया है। अब यातायात पुलिस इस दिशा में आवश्यक पहल कर रही है।
जानकारी के अनुसार वर्तमान में पुलिस इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जल्द से जल्द शहर के अधिकतम व्यस्त इलाके जैसे मारवाड़ी बाजार, रामबाबू चौक, मगरदही घाट, मथुरापुर घाट, थानेश्वर मंदिर, डीआरएम आफिस चौक आदि जगहों पर शुरू करने की योजना बना रही है।
कोर्ड और कलर हर टोटो और आटो पर होगा अंकित
टोटो और आटो पर पुलिस कोड के साथ ही रूट के खास कलर (रंग) की पट्टी भी लगाई जाएगी। इससे यह स्पष्ट होगा कि उक्त आटो या टोटो को किस रूट पर चलने की अनुमति होगी। पुलिस के पदाधिकारियों ने बताया कि शहर के दो से तीन जोन में बांटने की तैयारी चल रही है। इसका मुख्य फोकस सड़क के जाम को कम करने पर होगी। इसमें सबसे बड़ी समस्या टोटो या आटो के लिए स्टैंड नहीं होने की आ रही है। यही वजह है कि स्टेशन के दोनों तरफ पहले से मौजूद स्टैंड का उपयोग करते हुए आगे की दिशा में काम को आगे बढ़ाया जा रहा है।
1 जनवरी से पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की योजना
शहर को जाम से मुक्ति को इस प्रोजेक्ट पर तेज गति से कार्य किया जा रहा। पुलिस और विभाग दोनों ही सक्रिय है। बताया गया कि पहले पेज में इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर इसकी जांच की जाएगी। इसे 1 जनवरी से ही लागू करने की कार्ययोजना बनाई गई है। इसकी सफलता से यह स्पष्ट हो जाएगा कि योजना में किस तरह की समस्याएं पैदा हो रही है। बाद में उन सभी गड़बड़ी को दूर कर एक मजबूत प्लान तैयार कर उसे मजबूती से लागू किया जा जाएगा।
टोटो और आटो परिचालन को व्यवस्थित करने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। अभी ऐ बेतरतीब ढंग से शहर की सड़क पर दौर रही है। इससे जाम की स्थिति पैदा हो जा रही। जाम की समस्या से निजात को उक्त योजना पर काम शुरू किया गया है। -विवेक चंद्र पटेल, जिला परिवहन पदाधिकारी, समस्तीपुर
नगर में जाम से निजात को टोटो परिचालन को अलग-अलग रूट तैयार किए जा रहे हैं। जल्द से जल्द रूट निर्धारित कर इसकी जानकारी सार्वजनिक कर दी जाएगी। 1 जनवरी से कुछ हिस्सों में इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू करने की कार्ययोजना पर काम किया जा रहा है। -आशीष राज, डीएसपी, यातायात
