Samastipur Crime : अधजले शव गायब, अवैध नर्सिंग होम शक के घेरे में...कहीं लिंग जांच का काला खेल तो नहीं?

संवाद सहयोगी, शाहपुरपटोरी (समस्तीपुर) । समस्तीपुर जिले के टोरी में नवजात की मिली अधजली लाश का मामला और गहराता जा रहा है। साजिशकर्ताओं ने बुधवार की दोपहर में दोनों लाश को रहस्यमय ढंग से गायब करवा दिया। इधर समाचार पत्रों में छपी खबर के आलोक में जिलाधिकारी ने इस मामले की जांच का आदेश अनुमंडल पदाधिकारी को दिया है।

डीएम के आदेश पर अनुमंडल पदाधिकारी ने जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी का गठित कर दी है। कमेटी में पटोरी के बीडीओ, पटोरी थाना के इंस्पेक्टर और अनुमंडलीय अस्पताल के चिकित्सा प्रभारी को सदस्य बनाया गया है। दिये गए पत्र में निर्देश दिया गया है कि 24 घंटे के अंदर जांच प्रतिवेदन सौंपें। इधर बुधवार की तिथि में ही पटोरी थाना में एक प्राथमिक की दर्ज कराई गई है।

नवजात की अधजली लाश के मामले में अज्ञात पर प्राथमिकी बुधवार की दोपहर में ही पटोरी थाना में पदस्थापित सअनि बीरबल यादव के बयान पर एक प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है। दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि जब वे दिवागश्त कर रहे थे तो उक्त स्थल पर लोगों की भीड़ देखी। साथ ही इस संबंध में इंटरनेट मीडिया पर वायरल संवाद के आलोक में जांच शुरू की तो पाया कि उक्त स्थल पर कूड़ा और राख बिखड़ा हुआ है। उन्होंने आस-पास के लोगों से जब पूछताछ की तो लोगों ने बताया कि वहां अविकसित भ्रूण रखा हुआ था।

पुलिस लाश को ले जाती तब तक लाश रहस्यमय ढंग से गायब जब उक्त स्थल पर पुलिस पहुंची तो दोनों नवजात शिशु की लाश गायब मिली। कुछ लोगों ने बताया कि किसी ने वहां से लाश को गायब करवा दिया। लाश के रहस्यमय ढंग से गायब होने से क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं गर्म हैं। लोगों ने यह भी बताया कि कोई व्यक्ति आया था जिसे कुछ लोगों ने पैसे देकर लाश को वहां से हटवा दिया।

इधर पुलिस शाम तक इस बात का इंतजार करती रही की कोई आवेदन लेकर आएगा तो प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। जब किसी ने लिखित सूचना नहीं दी तो अंत में एएसआई के बयान पर प्राथमिक की दर्ज करनी पड़ी। डीएम ने दिया जांच का आदेश गुरुवार को विभिन्न समाचार पत्रों में खबर छपी तो प्रशासन की नींद टूटी। खबर के आलोक में पत्रांक 5620 के द्वारा गुरुवार को डीएम ने एसडीओ को निर्देशित किया कि मामले की शीघ्र जांच की जाए।

डीएम के पत्र के आलोक में एसडीओ पटोरी ने एक जांच टीम गठित कर दी और पत्रांक 763 के द्वारा यह निर्देश दिया गया कि डीएम के आदेश का अनुपालन करते हुए जांच पूरी की जाए। इसके लिए एसडीओ द्वारा गठित टीम में पटोरी के प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमुद रंजन, पटोरी थाना के इंस्पेक्टर अनिल कुमार तथा अनुमंडल के चिकित्सा प्रभारी डॉ. अमिताभ रंजन को शामिल किया गया है। टीम के सदस्यों ने जांच भी शुरू कर दी है।

पटोरी के अवैध नर्सिंग होम में होता भ्रूण का लिंग परीक्षण और गर्भपात घटना के बाद जांच टीम के सदस्यों ने कई जगह छापेमारी शुरू कर दी है। इसके तहत कई अवैध रूप से संचालित हो रहे नर्सिंग होम तथा बिना लाइसेंस के चल रहे अल्ट्रासाउंड केंद्र पर भी छापेमारी की गई।

जांच टीम के सदस्य तथा अनुमंडलीय अस्पताल के चिकित्सा प्रभारी डॉ. अमिताभ बच्चन ने बताया कि पटोरी में अधिकांश नर्सिंग होम अवैध रूप से चलाए जा रहे हैं जो पंजीकृत नहीं हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कई अल्ट्रासाउंड केंद्र भी यहां ऐसे संचालित हैं जिन्हें अधिकृत नहीं किया गया है।

जांच टीम के सदस्यों को अंदेशा है कि नवजात की मिली लाश निश्चित रूप से बिन ब्याही मां की औलाद होगी और आनन फानन में किसी निजी नर्सिंग होम में गर्भपात कराकर फेंका गया होगा। पटोरी में संचालित हो रहे तीन दर्जन से अधिक अवैध नर्सिंग होम पटोरी और उसके आसपास के क्षेत्र में अवैध नर्सिंग होम की बाढ़ है। लगभग तीन दर्जन से अधिक नर्सिंग होम अवैध तरीके से चलाए जा रहे हैं। जिनका न तो पंजीकरण हुआ है और न हीं इन्होंने नर्सिंग होम चलाने का कहीं से आदेश लिया है। लोग बताते हैं कि ऐसे नर्सिंग होम में सभी वैध और अवैध कार्य होते हैं।

चिकित्सा प्रभारी डा. अमिताभ रंजन ने बताया कि पांच नर्सिंग होम का आवेदन पंजीकरण के लिए दिया गया है। काफी कम संख्या में यहां पंजीकृत नर्सिंग होम हैं। शेष सभी नर्सिंग होम बिना पंजीकरण के ही चलाए जा रहे हैं। ऐसे नर्सिंग होम में बाहर से डॉक्टर को बुलाकर ऑपरेशन भी कराए जाते हैं और मरीजों को रखा जाता है।

कई ऐसे नर्सिंग होम हैं जो वैध नहीं हैं फिर भी यहां आईसीयू से लेकर सभी सुविधाएं देने का खोखला आश्वासन मरीजों को दिया जाता है। कई लोग बताते हैं कि यहां पर अवैध बच्चों का गर्भपात भी कराया जाता है। लोगों ने दबी जुबान से यह भी बताया कि इनके संपर्क में कई अल्ट्रासाउंड केंद्र भी रहते हैं।