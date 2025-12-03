समस्तीपुर में बुलेट सवार युवक की धारदार हथियार से हत्या, आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम
समस्तीपुर में एक बुलेट सवार युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई, जिससे इलाके में आक्रोश फैल गया और लोगों ने सड़क जाम कर दिया। स्थानीय लोगों ने पुल ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, हसनपुर (समस्तीपुर)। थाना क्षेत्र के हसनपुर-सखवा पथ के परिदह पुल के निकट मंगलवार की देर रात अज्ञात अपराधियों ने एक 22 वर्षीय बुलेट बाइक सवार युवक को धारदार हथियार से सिर पर प्रहार कर हत्या कर दिया।
मृतक की पहचान लरझा घाट थाना क्षेत्र के सखवा ग्राम निवासी भिखो यादव के पुत्र अनिष कुमार के रूप में हुई है। मृतक मंगलवार की रात करीब 11.30 बजे हसनपुर बाजार स्थित ग्लोबल डाइग्नोसिस्ट में जाँच कार्य समाप्त कर घर जा रहा था।
धारदार हथियार से प्रहार कर हत्या
इसी बीच परिदह पुल के निकट अज्ञात अपराधियों ने उसके सिर पर धारदार हथियार से प्रहार कर हत्या कर दिया। सड़क के किनारे गढढ़े में खड़ी बुलेट को खरही से ढका रहने और घटना स्थल पर खून का निशान नहीं रहने से प्रतित होता है कि अनिष की हत्या अपराधियों ने किसी दूसरे जगह कर परिदह पुल के निकट फेंक दिया है।
घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क पर बांस बल्ला लगाकर सड़क जाम कर दिया है। आक्रोशित लोग एसपी को आने की मांग पर अड़े हुए हैं। घटना की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष अकमल खुर्शीद अन्य पदाधिकारियों के साथ घटना पर पहुंचकर जाम खाली कराने के प्रयास में जुट गए है।
