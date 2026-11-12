80 की उम्र और 60वां छठ व्रत, समस्तीपुर की इंदु देवी की कठिन तपस्या बनी पूरे इलाके के लिए प्रेरणा

संवाद सहयोगी, हसनपुर (समस्तीपुर)। Samastipur Chhath Puja Story: महापर्व छठ केवल सूर्योपासना का पर्व नहीं, बल्कि आत्मा और शरीर की सर्वोच्च साधना है।

इस अगाध आस्था और अटूट विश्वास की सबसे प्रेरक तस्वीर समस्तीपुर जिले के हसनपुर से सामने आई है। यहां रहने वाले स्व. सुरेश प्रसाद सिंह की 80 वर्षीय पत्नी व्रती इंदु देवी इस वर्ष अपना 60वां छठ व्रत पूरी निष्ठा और विधि-विधान के साथ संपन्न कर रही हैं।

उम्र के इस पड़ाव पर 36 घंटे का कठिन निर्जला उपवास रखना आधुनिक पीढ़ी के लिए श्रद्धा और आत्मबल का एक अनूठा उदाहरण बन गया है। छह दशकों की अखंड साधना अपनी साधना के सफर को याद करते हुए इंदु देवी भावुक हो उठती हैं। वे बताती हैं कि विवाह के कुछ वर्षों बाद संतान की दीर्घायु और परिवार के कल्याण की कामना के साथ उन्होंने यह व्रत शुरू किया था।

मनोकामना पूरी होने के बाद उन्होंने इसे आजीवन निभाने का संकल्प लिया और पिछले छह दशकों से बिना किसी बाधा के इसे निभा रही हैं। जीवन के उतार-चढ़ाव और शारीरिक परेशानियों के बीच भी छठी मैया के प्रति उनका विश्वास कभी विचलित नहीं हुआ। चार पीढ़ियों का सानिध्य छठ पर्व आते ही इंदु देवी के आंगन में चार पीढ़ियां एक साथ भक्ति के रंग में सराबोर नजर आती हैं। उनके बेटे, बहुएं, नाती और पोते पूरी तन्मयता से पूजा की तैयारियों में जुटे रहते हैं।

उनकी बहुएं कविता सिंह और अमृता का कहना है कि मां जी हमारे परिवार के लिए एक वटवृक्ष की तरह हैं। अस्सी वर्ष की उम्र में भी उनकी ऊर्जा और निष्ठा युवाओं को अचंभित कर देती है, और उनके सानिध्य में हमें यह पवित्र संस्कार मिल रहा है।

प्रेरणा की प्रतिमूर्ति नहाय-खाय से शुरू होकर अर्घ्यदान तक इंदु देवी हर नियम और शुद्धता का कड़ाई से पालन करती हैं। जब वे सूप और दउरा लेकर घाट की ओर बढ़ती हैं, तो हर कोई उनके जज्बे को नमन करता है।