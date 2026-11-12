शारदा सिन्हा के छठ गीत यानी परदेसी के लिए गांव, घाट और मां का आंगन तक लौटने का बुलावा

अजय पांडेय, मुजफ्फरपुर। Chhath Puja Folk Songs: आंगन के गीत जो अंबर तक गूंजे, शारदा की आवाज में बसता पूरा बिहार। छठ आते ही जब लाउडस्पीकर पर केलवा के पात पर उगेलन सुरुजमल झांके-झुके बजता है तो हर प्रवासी को अपना गांव याद आ जाता है।

घर-आंगन जैसे जाग उठता है। घरों में गेहूं धुलने लगता, सूप-दौरा सजने लगता और हवा में घुल जाती है एक जानी-पहचानी आवाज। लौटने का बुलावा शारदा सिन्हा का गीत बजता है तो लगता है जैसे पूरा गांव एक साथ गा उठा हो। परदेश में बैठे प्रवासी के लिए यह आवाज सिर्फ गीत नहीं, अपने गांव, अपने घाट और अपनी मां के आंगन तक लौटने का बुलावा है।

शारदा सिन्हा सिर्फ एक गायिका नहीं थीं, वह बिहार के आंगन की आवाज थीं। उनके गीतों में लोक पर्व के बहाने पूरा समाजशास्त्र बसता है। संस्कार, सभ्यता, रिश्ते और मर्यादा, सब कुछ। छठ के भाव के अनुकूल शुद्धता उनके पुत्र और संगीत समीक्षक अंशुमन सिन्हा कहते हैं कि उनकी आवाज में एक ठहराव था, एक पवित्रता थी। छठ के भाव के अनुकूल भाषा की शुद्धता थी। उन्होंने अपने गीतों में कभी बोझिल शब्द नहीं आने दिया। जो भोजपुरी-मैथिली का खांटी भाव दादी-नानी गाती थीं, वही भाव उनकी आवाज में जीवित रहा। विंध्यवासिनी के गीतों में व्रती की तपस्या यही परंपरा विंध्यवासिनी देवी के गीतों में भी मिलती है। उन्होंने लोक को मंच नहीं, जीवन माना। उनके गीतों में व्रती मां की तपस्या है, बेटी की विदाई का दर्द है, बहू की श्रद्धा है और पड़ोस के आंगन की साझी खुशी है।