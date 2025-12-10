बिहार में ग्रेजुएट छात्रों को हर महीने मिलेंगे 9 हजार रुपये, बस करना होगा ये काम 

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना के तहत समस्तीपुर महाविद्यालय, समस्तीपुर में मंगलवार को एक दिवसीय सेमिनार आयोजित हुई। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को उद्योग आधारित प्रशिक्षण, रोजगार अवसरों और सरकार द्वारा संचालित शिक्षुता योजनाओं (Apprenticeship Schemes) की विस्तृत जानकारी दी गई।

सेमिनार में उपस्थित विद्यार्थियों ने कई प्रश्न पूछे और योजना का लाभ कैसे उठाएं, इस पर मार्गदर्शन प्राप्त किया। कॉलेज प्रशासन ने घोषणा किया कि आने वाले समय में योजना के तहत विभिन्न उद्योगों से कैंपस शिक्षुता ड्राइव भी आयोजित की जाएगी। मुख्य वक्ता ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना युवाओं को वास्तविक औद्योगिक वातावरण में कौशल विकसित करने का अवसर देती है। साथ ही रोजगार के लिए उन्हें तैयार भी करती है।

उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। बताया कि बीए, बीएससी, बीबीए, बीसीए तथा बीकाम की डिग्री लिए छात्रों को लाभ मिलेगा। इसके लिए पोर्टल पर पंजीकरण, प्रशिक्षण की अवधि, उद्योगों की आवश्यकताओं तथा मासिक स्टाइपेंड संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की।

उन्होंने कहा कि इस योजना से विद्यार्थियों में न केवल तकनीकी दक्षता बढ़ती है, बल्कि उन्हें वास्तविक औद्योगिक वातावरण में काम करने का अनुभव भी प्राप्त होता है, जो भविष्य में नौकरी पाने में सहायक साबित होता है। इसके अलावा उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल विकास भी हो सकेगा।

प्राचार्य ने वक्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन छात्रों को न केवल जानकारी प्रदान करते हैं बल्कि उन्हें भविष्य निर्माण के अवसर भी उपलब्ध कराते हैं। इस प्रकार, राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना पर आयोजित यह सेमिनार विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी और प्रेरणादायक सिद्ध हुआ। मौके पर डॉ. दयानंद मेहता, प्रो. अखिल वर्मा, प्रो. कुणाल, डॉ. खुर्शीद अहमद खान, दीपक कुमार आदि उपस्थित रहे।

शिक्षुता प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट आफिसर डॉ. रोहित प्रकाश ने कहा कि शिक्षा विभाग के निर्देश के आलोक में राष्ट्रीय शिक्षुता और प्रशिक्षण योजना की शुरुआत की जा रही है। इसमें एटीपीओ की भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में बताया। छात्रों को पोर्टल पर पंजीकरण के बारे में मार्गदर्शन किया।