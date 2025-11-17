Samastipur News: आरपीएफ सिपाही की पत्नी ने फंदे से लटककर दी जान, पारिवारिक विवाद की आशंका

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। आरपीएफ रेलवे कॉलोनी में रविवार की शाम एक आरपीएफ सिपाही की पत्नी ने फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। मृतका की पहचान दरभंगा निवासी आरती झा (37) के रूप में हुई है, जो आरपीएफ सिपाही रामाशीष झा की पत्नी थीं।

घटना की सूचना मिलते ही नगर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजनों को सौंप दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार, घटना के समय रामाशीष झा ड्यूटी पर थे।

देर शाम उनके स्वजनों ने फोन कर बताया कि आरती झा कमरे में बंद हैं और पंखे से लटकी हुई मिली हैं। सूचना पर सिपाही अपने क्वार्टर पहुंचे, दरवाजा तोड़कर अंदर गए और पत्नी को फंदे से उतारकर निजी अस्पताल ले गए, जहां से उन्हें सदर अस्पताल रेफर किया गया। वहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

स्वजनों के अनुसार, झा दंपत्ति की शादी करीब 18 साल पहले हुई थी और उनका एक 17 वर्षीय बेटा भी है।घटनास्थल से मिली जानकारी के अनुसार, सास-बहू के बीच कहासुनी के बाद यह घटना हुई। इधर सूचना मिलते ही आरपीएफ के कई अधिकारी और जवान भी सदर अस्पताल पहुंच गए। मृतका के चाचा समेत स्वजन भी देर शाम समस्तीपुर पहुंचे।