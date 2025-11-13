Language
    Rosera Vidhan Sabha Chunav Result: रोसड़ा विधानसभा सीट पर मुकाबले में 3 पार्टियां, क्या फिर चलेगा BJP का सिक्का?

    By Sushil Kumar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 11:51 PM (IST)

    बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे जल्द ही घोषित होने वाले हैं। रोसड़ा विधानसभा सीट पर भाजपा के बीरेंद्र कुमार, कांग्रेस के ब्रज किशोर रवि और जसुपा के रोहित पासवान के बीच मुकाबला है। इस सीट पर पहले चरण में मतदान हुआ था और मतगणना 14 नवंबर को होगी। 2020 में भाजपा के बीरेंद्र कुमार यहाँ से विधायक बने।

    Rosera Vidhan Sabha Chunav Result: रोसड़ा विधानसभा सीट पर मुकाबले में 3 पार्टियां।

    बिहार विधानसभा का चुनाव संपन्न हो गया है। कल यानी 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। रोसड़ा विधानसभा में कौन विजय घोषित होगा, यह 14 को फाइनल हो जाएगा। इस सीट पर बीजेपी से बीरेंद्र कुमार, कांग्रेस से ब्रज किशोर रवि और जसुपा से रोहित पासवान मैदान में हैं। इस सीट पर पहले चरण में मतदान हुआ था।

    रोसड़ा विधानसभा सीट बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है। जिला समस्तीपुर लगता है। ये समस्तीपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीट है। 1977 में हुए पहले चुनाव में यहां निर्दलीय प्रयाग मंडल ने चुनाव जीता। 2020 में भाजपा के बीरेंद्र कुमार इस सीट से विधायक बने।

     