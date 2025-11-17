Language
    Samastipur News: दो बाइक की भिड़ंत के बाद ट्रक ने कुचला, तीन की मौके पर मौत

    By Shambhu Nath Chaudhary Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 09:18 PM (IST)

    रोसड़ा थाना क्षेत्र के बाला चौक के पास दो बाइकों की टक्कर के बाद तीन युवकों को एक ट्रक ने कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान अभिषेक कुमार, शिवम कुमार और नमोनाथ झा के रूप में हुई है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। शिवम अपनी बहन की शादी का कार्ड बांटने आया था।

    दो बाइक की भिड़ंत के बाद ट्रक ने कुचला

    संवाद सूत्र, रोसड़ा। रोसड़ा थाना क्षेत्र के बाला चौक के निकट सोमवार शाम सड़क हादसे में बाइक सवार दो युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई तथा एक की मौत अस्पताल जाने के क्रम में हुई। रोसड़ा-हथौड़ी पथ पर घटनास्थल के निकट आमने सामने पहले दो बाइक टकरा गई। दोनों पर सवार तीन युवक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आ गए। 

    मृतकों की पहचान खानपुर थाना अंतर्गत हसनपुर पंचायत के फतेपुर कालोनी निवासी हीरा पासवान के पुत्र अभिषेक कुमार (20) एवं राजेश पासवान के पुत्र शिवम कुमार (16) के रूप में हुई। दोनों चचेरा भाई है। जबकि रेफर किए जाने के क्रम में मृतक नमोनाथ झा (17) रोसड़ा थाना के मुरादपुर निवासी फुलदेव झा का पुत्र है। 

    दो बाइक आमने-सामने टकरा गई

    जानकारी के अनुसार 10 नंबर सड़क पर कलवाड़ा स्कूल एवं बाला चौक के बीच विपरित दिशा से आ रही दो बाइक आमने-सामने टकरा गई। एक पर शिवम और अभिषेक बैठा था। दोनों रोसड़ा से खानपुर की ओर जा रहा था, वहीं नमो अपनी बाइक से रोसड़ा की ओर आ रहा था। अचानक दोनों बाइक टकरा गई। तीनों युवक सड़क पर गिर गए। 

    सड़क पर गिरते ही तीनों रोसड़ा से हथौड़ी ओर जा रहे तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आ गए। शिवम एवं नवोनाथ को स्थानीय लोगों ने अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सक ने शिवम को मृत घोषित कर दिया वहीं नाजुक स्थिति में नवोनाथ को प्राथमिक उपचार के पश्चात बेगूसराय रेफर कर दिया। रास्ते में उसकी भी मौत हो गई। 

    जबकि ट्रक के चक्का के नीचे फंसे अभिषेक को मशक्कत से निकालकर अस्पताल लाया गया। तब तक उसकी भी मौत हो चुकी थी। सुनसान स्थान पर हुई घटना के बाद चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। 

    अस्पताल पहुंची पुलिस ने शव को जब्त कर पोस्टमार्टम में भेजने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर लाल बाबू कुमार ने कहा कि शव को जब्त कर पोस्टमार्टम में भेज दिया गया है। ट्रक एवं दोनों क्षतिग्रस्त बाइक को भी जब्त कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

    बहन की शादी का कार्ड बांटने आया था रोसड़ा

    खानपुर थाना के फतेपुर कालोनी निवासी मृतक शिवम के बहन की शादी 26 नवंबर को निर्धारित थी। शादी का कार्ड बांटने वह अपने चचेरा भाई अभिषेक के साथ रोसड़ा आया था। लौटने के क्रम में वह दुर्घटना का शिकार हो गया। 

    जानकारी के अनुसार महज दो वर्ष पूर्व ही अभिषेक की शादी रोसड़ा थाना के भिरहा में हुयी थी। वह एक बच्चे का पिता था। अस्पताल पहुंचे स्वजनों का रुदन क्रंदन जारी है।