वित्तीय धोखाधड़ी मामले में LJP (R) नेता राजीव रंजन गिरफ्तार, विस चुनाव के लिए पार्टी से टिकट के प्रबल दावेदार

संवाद सहयोगी, विभूतिपुर। विधानसभा क्षेत्र से वर्ष 2025 के लिए लोजपा (राम विलास) की पार्टी से टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे टभका निवासी राजीव रंजन कुमार को पश्चिम बंगाल पुलिस ने वित्तीय लेनदेन में धोखाधड़ी के मामले में गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया।

इससे एक तरफ सियासत की गलियारों में तरह-तरह की चर्चा हो रही है। दूसरी तरफ उनके समर्थकों में उदासी है। विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर विगत कई महीनों से इलाके में सक्रिय राजीव रंजन की गिरफ्तारी की सूचना इंटरनेट मीडिया पर गुरुवार की रात्रि ही प्रचारित हुई।

इस सूचना के बाद कई प्रमुख सहयोगी भी कोलकाता के लिए गुरुवार रात्रि में ही रवाना हो गए। लोग इस बात की भी चर्चा कर रहे हैं कि एनडीए के अनेकों दावेदारों ने ही यह गेम बजाई हाे। टभका में उनके आवास पर सन्नाटा है।

बताया जाता है कि एक वितीय लेनदेन में धोखाधड़ी के मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है। चर्चा है कि शिकायत कर्ता ने निवेश के बहाने रुपए लेनदेन की थी। कार्यारंभ नहीं होने के कारण पीड़ित ने इस आशय की प्राथमिकी दर्ज कराई।

इसी सिलसिले में बंगाल पुलिस ने राजीव रंजन कुमार की गिरफ्तारी की बातें आ रही है। दूसरी ओर विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र में एलजेपी के भावी प्रत्याशी राजीव रंजन कुमार की गिरफ्तारी की सूचना इंटरनेट मीडिया पर भी बहुत तेजी से वायरल हो रहा है।

राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर जारी है। चौक चौराहे से लेकर गली मुहल्लों में भी इसको लेकर तरह तरह की चर्चा हो रही है। वैसे यह मामला कोलकाता के विधाननगर थाना क्षेत्र का है। बाबजूद विभूतिपुर क्षेत्र का राजनीतिक तापमान गर्म है। संभावित प्रत्याशी राजीव की एक प्रबल सहयोगी साक्षी कुमारी बताती है कि शुक्रवार को ही उन्हें जमानत मिल जाने की संभावना है और शनिवार तक वे विभूतिपुर में फिर अपने समर्थकों और जनता के बीच होगें।

वर्ष 2000 में जदयू के टिकट पर लड़ा था विधानसभा चुनाव वर्ष 2000 में जदयू की टिकट पर पहली बार राजीव रंजन कुमार विधानसभा चुनाव लड़े। इसमें ये करीब 18 हजार मत लाए थे। इसके बाद वर्ष 2014 में दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से विधान पार्षद का चुनाव लड़े थे।