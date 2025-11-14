Language
    Rajauli Vidhan Sabha Chunav Result: रजौली विधानसभा सीट पर मुकाबले में 2 पार्टियां, क्या फिर चलेगा राजद का सिक्का?

    By Sushil Kumar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 12:26 AM (IST)

    रजौली विधानसभा सीट बिहार की 235 नम्बर की विधानसभा सीट है। ये नवादा लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। जिला भी नवादा ही लगता है। रजौली विधानसभा एससी कैंडिडेट के लिए रिजर्वड सीट है। यहां 1957 में पहली बार हुए चुनाव में यहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रामस्वरूप विजयी हुए थे। 2020 में राजद के प्रकाश वीर विजयी हुए थे।

    Rajauli Vidhan Sabha Chunav Result: रजौली विधानसभा सीट पर मुकाबले में 2 पार्टियां।

    डिजिटल डेस्क, पटना। Rajauli vidhan sabha Election Result 2025, Bihar vidhan sabha chunav Result: बिहार विधानसभा का चुनाव संपन्न हो गया है। कल यानी 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। रजौली विधानसभा में कौन विजय घोषित होगा, यह 14 को फाइनल हो जाएगा। इस सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी राम विलास से विमल राजबंशी और आरजेडी से पिंकी चौधरी मैदान में हैं। इस सीट पर दूसरे चरण में मतदान हुआ था।

