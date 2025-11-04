Bihar Chunav : मतदान करने वालों के लिए तोहफा, काम से छुट्टी, तनख्वाह भी पूरी
दरभंगा प्रमंडल के उप श्रमायुक्त राकेश रंजन ने समस्तीपुर जिले में श्रमिकों को मतदान के प्रति जागरूक किया। उन्होंने कल्याणपुर, जटमलपुर और हसनपुर में निर्माण स्थलों और चीनी मिल का दौरा किया। श्रमिकों को छह नवंबर को मतदान करने और सवैतनिक अवकाश का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदान के महत्व पर जोर दिया।
जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। विधानसभा चुनाव में कामगारों एवं श्रमिकों को मतदान के प्रति जागरूक करने को लेकर दरभंगा प्रमंडल के उप श्रमायुक्त राकेश रंजन ने मंगलवार को जिले का दौरा किया।
इस दौरान उन्होंने विभिन्न जगहों पर श्रमिकों और कामगारों को जागरूक करते हुए छह नवंबर को मतदान की अपील की। वे सबसे पहले कल्याणपुर पहुंचे। जहां प्रखंड में जारी दो बड़े निर्माण कार्यस्थलों का प्रखंड श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी राजीव कुमार के साथ भ्रमण किया।
इस दौरान उन्होंने काम कर रहे सभी कामगारों व निर्माण श्रमिकों को मतदान दिवस करने की अपील की। साथ ही बताया कि मतदान के दिन वेतन भुगतान के साथ अवकाश का प्रविधान है। जटमलपुर पंचायत में निर्माणाधीन एससी-एसटी आवासीय हास्टल का भ्रमण कर कार्यरत निर्माण श्रमिकों एवं अन्य कामगारों को यह भी जानकारी दी गई।
सवैतनिक आदेश की कापी नियोजक व ठेकेदार को उपलब्ध कराई गई। बाद में वे उप निर्माणाधीन दरभंगा-आमस सिक्स लेन सड़क निर्माण कार्य स्थल व कंपनी के कैंप में जाकर वहां कार्यरत सभी कामगारों एवं निर्माण श्रमिकों को जागरूक किया। बाद में वे हसनपुर चीनी मिल पहुंचे। जहां प्रखंड श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी सुनीति कुमारी व रोसड़ा वेदवती के साथ भ्रमण किया।
इस दौरान मिल के प्रबंधन समिति के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यरत श्रमिकों को संबोधित करते हुए उप श्रमायुक्त ने बताया गया की मतदान दिवस के दिन सभी कामगारों व श्रमिकों को सवैतनिक अवकाश प्राप्त करने का अधिकार है और सभी कामगार एवं श्रमिक मतदान दिवस को मतदान अवश्य करें अपनी पसंद का जनप्रतिनिधि एवं सरकार का चुनाव करें तथा अपना मतदान कर लोकतंत्र को मजबूत बनाएं।
प्रबंधन समिति के प्रतिनिधि को यह निर्देश दिया गया कि मतदान दिवस को वे सभी कामगार एवं श्रमिकों को आवश्यक रूप से सवैतनिक अवकाश देंगे तथा सभी को प्रेरित करेंगे कि वे अपना मतदान अवश्य करें। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती को मतदान आवश्यक है और यह हम सबों की सामूहिक जिम्मेदारी है।
