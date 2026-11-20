समस्तीपुर के लिए वरदान बनेगा 'नीतीश सेतु', घटेगी दूरी और गांधी सेतु के जाम से मिलेगी राहत
PM Modi Nitish Setu Inauguration: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर 2026 को गंगा नदी पर बने 6 लेन नीतीश सेतु का लोकार्पण करेंगे। यह सेतु समस्तीपुर के लोगों के लिए पटना और दक्षिण बिहार का सफर आसान बनाएगा, जिससे गांधी सेतु के जाम से भी राहत मिलेगी।
HighLights
PM मोदी 21 नवंबर 2026 को नीतीश सेतु का लोकार्पण करेंगे।
यह सेतु समस्तीपुर को पटना से जोड़ेगा, दूरी कम होगी।
गांधी सेतु के जाम से मिलेगी राहत, व्यापार को लाभ।
डिजिटल डेस्क समस्तीपुर। Nitish Setu Samastipur Benefit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर 2026 को गंगा नदी पर बने 6 लेन नीतीश सेतु का लोकार्पण करने जा रहे हैं।
लगभग 19.76 किमी लंबी इस परियोजना में 9.76 किमी मुख्य पुल और करीब 10 किमी संपर्क मार्ग शामिल है। यह सेतु समस्तीपुर के लोगों के लिए वरदान साबित होगा और पटना व दक्षिण बिहार का सफर आसान बनाएगा।
पटना और दक्षिण बिहार
बिदुपुर के रास्ते मिलने वाला सीधा व चौड़ा 6 लेन मार्ग समस्तीपुर के यात्रियों को राजधानी पटना पहुंचने में बड़ी सुविधा देगा। इससे महात्मा गांधी सेतु और हाजीपुर के पारंपरिक जाम से राहत मिलेगी तथा कच्ची दरगाह से जेपी गंगा पथ व रिंग रोड से जुड़ना आसान होगा।
यह सेतु समस्तीपुर, दरभंगा और वैशाली को पटना, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, नवादा व गया से जोड़ने वाले अहम कॉरिडोर का हिस्सा है।
व्यापार, रूट और दूरी
किसानों और व्यापारियों को मक्का, सब्जी और फल जैसी उपज व सामान पटना तथा दक्षिण बिहार की मंडियों तक जल्दी पहुंचाने में लाभ मिलेगा।
अभी समस्तीपुर से पटना की सड़क दूरी लगभग 75 से 80 किमी और बिदुपुर छोर की दूरी करीब 68 किमी है, जहां यात्रियों को एनएच 322 और महना व बिदुपुर व हाजीपुर होते हुए जाना पड़ता है।
सेतु शुरू होने से सीधे बिदुपुर व कच्ची दरगाह मार्ग का उपयोग होगा, जिससे गंतव्य के अनुसार दूरी और चक्कर दोनों कम हो सकते हैं।
पीएम मोदी का दौरा
प्रधानमंत्री शनिवार 21 नवंबर 2026 को वैशाली दौरे पर रहेंगे और सुबह 10:45 बजे राघोपुर में इस 6 लेन पुल का लोकार्पण करेंगे।
वे वैशाली के राजापाकर में जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास व औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। इस दौरान वैशाली में औद्योगिक क्षेत्र और निवेश से जुड़ी अहम घोषणाओं व एमओयू की भी उम्मीद जताई गई है।