डिजिटल डेस्क समस्तीपुर। Nitish Setu Samastipur Benefit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर 2026 को गंगा नदी पर बने 6 लेन नीतीश सेतु का लोकार्पण करने जा रहे हैं।

लगभग 19.76 किमी लंबी इस परियोजना में 9.76 किमी मुख्य पुल और करीब 10 किमी संपर्क मार्ग शामिल है। यह सेतु समस्तीपुर के लोगों के लिए वरदान साबित होगा और पटना व दक्षिण बिहार का सफर आसान बनाएगा।

पटना और दक्षिण बिहार

बिदुपुर के रास्ते मिलने वाला सीधा व चौड़ा 6 लेन मार्ग समस्तीपुर के यात्रियों को राजधानी पटना पहुंचने में बड़ी सुविधा देगा। इससे महात्मा गांधी सेतु और हाजीपुर के पारंपरिक जाम से राहत मिलेगी तथा कच्ची दरगाह से जेपी गंगा पथ व रिंग रोड से जुड़ना आसान होगा।