    PM Modi Bihar Visit: पीएम का कभी मखाना के माला से तो कभी छठ के सूप से स्वागत

    By Manish Kumar Roy Edited By: Ajit kumar
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 06:44 PM (IST)

    PM Modi Bihar Visit: समस्तीपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिथिला की संस्कृति के अनुसार स्वागत किया गया। उन्हें पाग, चादर, सूर्य की मूर्ति और मिथिला पेंटिंग से सजा सूप भेंट किया गया। विधान परिषद सदस्य ने फूलों की माला पहनाई और जदयू व भाजपा जिलाध्यक्षों ने मखाना की माला भेंट की। 'जय मिथिला, जय जननी' के नारों से वातावरण उत्साहित हो गया।

    मखाना के माला से पीएम मोदी का स्वागत करते कार्यकर्ता। जागरण 

    जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। PM Modi Bihar Visit:मिथिला की समृद्ध संस्कृति और परंपरा की छटा शुक्रवार को उस समय देखने को मिली, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समस्तीपुर से अपने चुनाव अभियान का आगाज किया। कार्यक्रम स्थल पर प्रधानमंत्री का स्वागत पूरी तरह मिथिला पद्धति के अनुरूप किया गया।

    जिससे समूचा माहौल लोक परंपरा की गरिमा से भर उठा। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने मिथिला की पहचान माने जाने वाले पाग और चादर के अलावा भगवान सूर्य की मूर्ति देकर स्वागत किया। स्थानीय सांसद शांभवी चौधरी ने उन्हें छठ पर्व में प्रयोग की जाने वाली मिथिला पेंटिंग से सुसज्जित सूप भेंट किया, जो क्षेत्रीय संस्कृति और आस्था का प्रतीक माना जाता है।

    विधान परिषद सदस्य तरुण कुमार कमल ने फूलों से बनी विशाल माला से प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया, वहीं जदयू जिलाध्यक्ष डा. दुर्गेश राय एवं भाजपा जिला अध्यक्ष नीलम सहनी ने मखाना की माला भेंटकर मिथिला की धरती की विशिष्टता को रेखांकित किया।

    कार्यक्रम स्थल पर ‘जय मिथिला, जय जननी’ के नारों के बीच प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ। स्थानीय जनसमूह ने ताली और जयघोष के साथ प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया, जिससे पूरा वातावरण उत्साह और गौरव से भर उठा। मिथिला की संस्कृति को सम्मान देने वाला यह क्षण लोगों के लिए गर्व का विषय बन गया।

    वहीं प्रधानमंत्री द्वारा मिथिला-शैली में स्वागत क्षेत्रीय अस्मिता और परंपरा के प्रति गहरी आस्था का प्रतीक साबित हुआ।