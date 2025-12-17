Language
    पटोरी बाजार में मिलेगी जाम से राहत, सुबह 10 से शाम 7 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण रोक

    By Deepak Prakash Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 05:16 PM (IST)

    पटोरी बाजार में जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई ...और पढ़ें

    पटोरी बाजार में मिलेगी जाम से राहत

    संवाद सहयोगी, शाहपुर पटोरी। पटोरी बाजार में लगने वाले जाम को देखते हुए प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। जाम संघर्ष समिति की मांग पर पटोरी बाजार में भारी वाहनों के प्रवेश को सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। 

    नगर परिषद के द्वारा उक्त आशय का बोर्ड भी लगाया गया है। नगर परिषद के ईओ द्वारा जारी आदेश में लिखा गया है कि नगर परिषद शाहपुर पटोरी के बाजार क्षेत्र में दिन के 10 बजे से रात 7 बजे तक बड़े वाहनों का प्रवेश वर्जित है। इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर न सिर्फ कानूनी कार्रवाई की जाएगी बल्कि उन्हें अर्थदंड भी दिया जाएगा। 

    जाम की समस्या को लेकर आंदोलन की चेतावनी

    ज्ञात हो कि शहर में सड़क जाम की समस्या को लेकर जाम संघर्ष समिति के द्वारा आंदोलन की चेतावनी दी गई थी और कई बार उच्च अधिकारियों से मांग की गई थी कि पटोरी बाजार में बड़े वाहनों का प्रवेश इस खास अवधि के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाए। 

    पटोरी के एसडीओ विकास कुमार पांडेय तथा डीएसपी वीरेंद्र कुमार मेधावी द्वारा जाम संघर्ष समिति के सदस्यों के साथ संयुक्त रूप से बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें ऐसा निर्णय लिया गया था। 

    समाधान के लिए एक तीन सदस्यीय कमेटी का गठन

    एसडीओ के निर्देश पर इस समस्या के समाधान के लिए एक तीन सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी, जिसमें नगर परिषद के ईओ अजय कुमार, पटोरी के सीओ अभिषेक कुमार एवं थानाध्यक्ष अनिल कुमार को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। 

    हालांकि इस निर्णय के अनुपालन में विलंब के कारण जाम संघर्ष समिति ने आक्रोश भी व्यक्त किया था और आंदोलन की चेतावनी दी थी। उक्त निर्णय के आलोक में नगर परिषद के ईओ ने इस आदेश से संबंधित बोर्ड लगाकर वाहन चालकों को आगाह कर दिया है। जाम संघर्ष समिति के सदस्यों ने इसके लिए अधिकारियों को बधाई दी है तथा कहा है कि अब जाम की समस्या से निजात मिल जाएगा।