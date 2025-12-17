पटोरी बाजार में मिलेगी जाम से राहत, सुबह 10 से शाम 7 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण रोक

संवाद सहयोगी, शाहपुर पटोरी। पटोरी बाजार में लगने वाले जाम को देखते हुए प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। जाम संघर्ष समिति की मांग पर पटोरी बाजार में भारी वाहनों के प्रवेश को सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

नगर परिषद के द्वारा उक्त आशय का बोर्ड भी लगाया गया है। नगर परिषद के ईओ द्वारा जारी आदेश में लिखा गया है कि नगर परिषद शाहपुर पटोरी के बाजार क्षेत्र में दिन के 10 बजे से रात 7 बजे तक बड़े वाहनों का प्रवेश वर्जित है। इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर न सिर्फ कानूनी कार्रवाई की जाएगी बल्कि उन्हें अर्थदंड भी दिया जाएगा।

जाम की समस्या को लेकर आंदोलन की चेतावनी ज्ञात हो कि शहर में सड़क जाम की समस्या को लेकर जाम संघर्ष समिति के द्वारा आंदोलन की चेतावनी दी गई थी और कई बार उच्च अधिकारियों से मांग की गई थी कि पटोरी बाजार में बड़े वाहनों का प्रवेश इस खास अवधि के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाए।

पटोरी के एसडीओ विकास कुमार पांडेय तथा डीएसपी वीरेंद्र कुमार मेधावी द्वारा जाम संघर्ष समिति के सदस्यों के साथ संयुक्त रूप से बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें ऐसा निर्णय लिया गया था। समाधान के लिए एक तीन सदस्यीय कमेटी का गठन एसडीओ के निर्देश पर इस समस्या के समाधान के लिए एक तीन सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी, जिसमें नगर परिषद के ईओ अजय कुमार, पटोरी के सीओ अभिषेक कुमार एवं थानाध्यक्ष अनिल कुमार को जिम्मेदारी सौंपी गई थी।