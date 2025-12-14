Language
    पटना-पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर काम तेज, समस्तीपुर में जमीन अधिग्रहण शुरू

    By Sanjay Kumar Edited By: Ajit kumar
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 06:56 PM (IST)

    Greenfield Expressway Bihar: पटना-पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना में तेजी आई है। इसके लिए समस्तीपुर में भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू हो चुका ...और पढ़ें

    Bihar expressway project: पटना-पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए समस्तीपुर में शुरू हुआ भूमि अधिग्रहण कार्य। फाइल फोटो 

    संवाद सहयोगी, उजियारपुर(समस्तीपुर)! Patna Purnia expressway: पटना से पूर्णिया तक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निर्माण की तैयारी तेज हो गई है। समस्तीपुर में भूमि अधिग्रहण शुरू होने से परियोजना को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है।

    पटना से पूर्णिया जाने वाली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए उजियारपुर अंचल के 176 हेक्टेयर जमीन का भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरु कर दी गई है। उजियारपुर अंचल कार्यालय सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार भूअर्जन के लिए 3 ए (खेसरा प्रकाशन) की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

    यह सड़क प्रखंड के करीब एक दर्जन राजस्व गांवों से गुजरने वाली इस परियोजना के लिए उजियारपुर अंचल का 176 हेक्टेयर भूमि पर 2034 खेसरा का उपरोक्त 3 ए प्रक्रिया के तहत खेसरा का प्रकाशन किया जा रहा है।

    इसके बाद प्रति खेसरा भूमि का उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा जमीन का मूल्यांकन कर सार्वजनिक कर दी जाएगी। इसी प्रक्रिया के साथ संबंधित भूस्वामी अपना दावा आपत्ति कर सकेंगे।

    इसके लिए भूस्वामी को संबंधित खेसरा का भूमि स्वामित्व प्रमाण-पत्र (एलपीसी) निर्गत किया जाएगा। जिसके बाद भूमिस्वामी उस एलपीसी के आधार पर जमीन का मुआवजा प्राप्त करेंगे।

    इस बात की पुष्टि करते हुए उजियारपुर सीओ आकाश कुमार ने बताया कि भूअर्जन के लिए 3 ए की प्रक्रिया के बाद ही भूअर्जन कार्य शुरू किया जाता है। उन्होंने बताया कि यह प्रक्रिया जल्द ही एक सप्ताह शुरू कर दिया जाएगा।

    सीओ के अनुसार उपरोक्त प्रोजेक्ट विधानसभा चुनाव के कारण शिथिल कर दिया गया था। अब चुनाव समाप्त होते ही इसमें तेजी लाते हुए भूअर्जन कर निर्माण एजेंसी को निर्माण के लिए दे दिया जाएगा।

    बताते चलें कि पटना से पूर्णियां एक्सप्रेसवे उजियारपुर अंचल के चांदचौर करिहारा, चांदचौर, वाजिदपुर, नाजीरपुर, सातनपुर, माधोपुर, अकहा विशनपुर, चकदौलत, निकसपुर, छपरा, चंदौली, महिसारी व चैता राजस्व गांव से होते गुजरेगी।

    इस प्रोजेक्ट के अधीन आनेवाली भूखंड में कई लोगों का आलीशान आवासीय मकान भी आने की बात कही जा रही है। यह भी चर्चा है कि सड़क में पड़ने वाले मकानों को हटाने की जिम्मेवारी निभाने में सरकारी ऑफिसरों के लिए जटिल और कठोर कदम उठाने पड़ सकते हैं।

    बिहार में सड़क निर्माण को लेकर लगातार कार्य हो रहे हैं। पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे के साथ ही साथ गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे, रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेस वे आदि पर काम चल रहा है। 