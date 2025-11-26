Language
    महज 24 प्रतिशत ही पूरा हो सका मनरेगा में ई-केवाईसी, समस्तीपुर में रफ्तार बहुत कम

    By Abhinav Kumar Edited By: Ajit kumar
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 06:48 PM (IST)

    समस्तीपुर जिले में मनरेगा के तहत मजदूरों के ई-केवाईसी की प्रक्रिया धीमी गति से चल रही है, जिसमें अब तक केवल 24% कार्य ही पूरा हो पाया है। जिला प्रशासन ने 15 दिसंबर तक इस कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा है और रोजगार सेवकों को तेजी लाने के निर्देश दिए हैं, ताकि अधिक से अधिक मजदूरों को योजना का लाभ मिल सके।

    केवाईसी को तेज गति से पूर्ण कराने पर जोर दे रहा है विभाग। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। चुनाव समाप्त होते ही अब सरकारी कार्यालयों में काम की रफ्तार तेज हो चुकी है। इसी कड़ी में मनरेगा के कार्यों को भी गति दी जा रही है। अधिक से अधिक मजदूरों को काम देने की कवायद शुरू हो चुकी है।

    इसके तहत सभी मजदूरों के ई-केवाईसी का भी निर्देश दिया गया हैं, ताकि यह पता चल सके कि सक्रिय मजदूर सही मायनों में इसका लाभ ले रहे। जिला में इसकी रफ्तार अभी थोड़ी धीमी है। यह कार्य अब तक महज 24 फीसदी ही पूर्ण हो सका है।

    शेष मजदूरों की केवाईसी पूरी करने को लेकर काम प्रगति पर है। बताया गया कि पंचायत में रोजगार सेवक के जरिए यह कार्य कराया जा रहा। विभाग की कोशिश है कि जल्द से जल्द इसे पूर्ण करा लिया जाए। जिलेभर में इन मजदूरों की संख्या करीब 45,0193 है।

    इसमें से 449792 सक्रिय हैं। इनके आधार कार्ड भी मनरेगा से जोड़े जा चुके हैं। अब इन सभी का ई-केवाईसी होंगी। वहीं प्रखंडों की बात की जाए तो विभूतिपुर में 29828 में 5863 का केवाईसी हो चुका है।

    इसी तरह से पूसा में 17969 मजदूर में 3874, मोहिउद्दीननगर में 21220 मजदूर में 4044, हसनपुर में 30218 में से 7442, उजियारपुर में 31233 में 5296, सरायरंजन में 22485 में 6099, वारिसनगर में 25598 में से 6377, मोरवा में 26049 में 6519, सिंधिया में 21918 में 5534, पटोरी में 27715 में 6284, कल्याणपुर में 40975 में 11818, दलसिंहसराय में 14581 में से 3229 और शिवाजीनगर में 20802 में 6153, समस्तीपुर में 15683 में 3335, विद्यापतिनगर में 13563 में 2840, बिथान में 19402 में 4821, ताजपुर में 14882 में 5019, मोहनपुर में 16342 में 4047, खानपुर में 24112 में 2780 और रोसड़ा में 15536 में 4158 मजदूर के केवाईसी ही संभव हो सके हैं।

    तेजी से ई-केवाईसी करने का निर्देश 

    डीडीसी शैलजा पांडेय ने सभी रोजगार सेवकों और पीओ को ई-केवाईसी में तेजी का निर्देश दिया है। इसकी हर दिन जिला स्तर से मानीटरिंग भी की जा रही है। 15 दिसंबर तक लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया गया है। सभी को प्रत्येक दिन के लिए लक्ष्य भी दिए गए हैं।

    साथ ही जिला स्तर से निगरानी भी की जा रही है। जल्द से जल्द इस कार्य को पूरा किया जाना है। खानपुर, विद्यापतिनगर, मोहिउद्दीननगर आदि में काम की रफ्तार धीमी है। सरायरंजन, शिवाजीनगर, कल्याणपुर, मोरवा आदि में कार्य तेज गति से चल रहा।

    काम में आएगी तेजी

    मनरेगा के तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। 15 जून से 15 अक्टूबर तक बारिश के कारण मिट्टी कटाई का सारा काम बंद रहता है, लेकिन इकसे बाद विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू हो जाने के कारण कोई नया काम शुरू नहीं हो सका। अब सभी पंचायतों में नया काम खुलेगा, जिससे मजदूरों को काम मिल सकेगा।