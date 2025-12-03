Language
    Bihar Weather Update: उत्तर बिहार में 7 दिसंबर तक शुष्क रहेगा मौसम, सुबह दिखाई देगा हल्का कुहासा

    By Manish Kumar Roy Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 02:52 PM (IST)

    डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के अनुसार, उत्तर बिहार में 3 से 7 दिसंबर तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। कृषि वैज्ञानिकों ने कि ...और पढ़ें

    उत्तर बिहार में 7 दिसंबर तक शुष्क रहेगा मौसम, सुबह दिखाई देगा हल्का कुहासा

    संवाद सहयोगी, पूसा। डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार, 03 से 07 दिसंबर तक उत्तर बिहार में मौसम शुष्क और साफ रहने वाला है। इस दौरान अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम 10 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है।

    सुबह के समय हल्का कुहासा छा सकता है, जबकि पछुआ हवा की रफ्तार औसतन 3 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। सुबह की आर्द्रता 80 से 90 प्रतिशत तथा दोपहर में 40 से 50 प्रतिशत तक रहने की संभावना जताई गई है।

    मंगलवार को जिले का अधिकतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 8.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम की स्थिति को देखते हुए कृषि वैज्ञानिकों ने रबी फसलों की बुवाई को लेकर किसानों को आवश्यक सलाह जारी की है।

    वैज्ञानिकों ने कहा है कि सिंचित एवं समय पर बोई जाने वाली गेहूं की फसल की बुवाई 5 दिसंबर तक हर हाल में पूरी कर लें। वहीं, 10 दिसंबर के बाद पिछाती किस्मों की बुवाई की अनुशंसा की गई है, जिसके लिए किसानों को अभी से प्रमाणित बीज की व्यवस्था करने की सलाह है।

    इसके अलावा गन्ना रोपाई के लिए स्वस्थ बीज की चयनित किस्मो सीओपी-9301, सीओपी-2061, सीओपी-112, बीओ-91, बीओ-153 और बीओ-154 का उपयोग करने तथा रोपाई से पहले गेड़ियों को कार्वेन्डाजिम घोल से उपचारित करने का सुझाव दिया गया है।

    दीमक व अन्य कीटों के नियंत्रण हेतु क्लोरपायरिफास का छिड़काव रोपाई के समय करना आवश्यक बताया गया है। रबी मक्का की बुवाई पूर्ण करने तथा अगात बोई गई फसल में निकौनी एवं आवश्यक सिंचाई करने की सलाह दी गई है।

    आलू की रोपाई तेजी से करने तथा 15–20 सेंटीमीटर ऊँचाई वाले पौधों में निकौनी और मिट्टी चढ़ाने की प्रक्रिया जल्द पूरा करने की हिदायत दी गई है।