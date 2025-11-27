Language
    ठंड में इलाज की जंग, समस्तीपुर सदर अस्पताल में बुनियादी सुविधा भी नदारद

    By Prakash Kumar Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 08:38 PM (IST)

    समस्तीपुर सदर अस्पताल में ठंड के मौसम में मरीजों को बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण भारी परेशानी हो रही है। अस्पताल में ठंड से बचाव के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं। अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के कारण मरीजों में आक्रोश है।

    सदर अस्पताल के महिला वार्ड में घर से कंबल व चादर लाकर उपयोग करते मरीज। जागरण

    जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। सदर अस्पताल में भर्ती मरीजों को ठंड में इलाज कराने के दौरान कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कई प्रकार की व्यवस्था उन्हें अस्पताल की जगह स्वयं से करनी पड़ती है।

    अस्पताल प्रबंधन भी इन सुविधाओं का संज्ञान नहीं लेता है। मरीजों या उनके स्वजन भी जैसे-तैसे इलाज कराकर घर लौट जाते हैं। इन दिनों शाम ढ़लते ही लोगों को ठंड लगने लगती है।

    जब सामान्य लोगों को ठंड सताती है तो बीमार लोगों का क्या कहना। निश्चित रूप से बीमार लोगों को ज्यादा ठंड लगती होगी, लेकिन सदर अस्पताल में मरीजों को कंबल नहीं दिया जा रहा है। कुछ ऐसी ही स्थिति से गुजर रहे हैं सदर अस्पताल में इलाजरत मरीज।

    अस्पताल प्रशासन ने अभी तक इन मरीजों को कंबल की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई है। गुरुवार को दैनिक जागरण ने उनके दुख-दर्द को जानने की कोशिश की। इसमें सब मरीजों का यही कहना था, हम तो बीमार हैं। हमें कंबल दिलवा दीजिए। सर, बगैर कंबल के रात काटना मुश्किल होता है। हम तो जानते थे कि इलाज के लिए सदर अस्पताल में आए लोगों को कंबल दी जाती है।

    यही सोच कर घर से ओढ़ने के लिए ज्यादा गर्म कपड़े भी नहीं लाए, लेकिन यहां पर सुविधा नहीं मिलने के बाद बाजार से कंबल खरीद कर लाने की मजबूरी बनी है। जिले में बुधवार को अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान घटकर 9 डिग्री था।

    मरीजों के स्वजन को खरीदनी पड़ती पीने के लिए गर्म पानी 

    सदर अस्पताल में इलाज को लेकर भर्ती हुए मरीजों को कंबल की सुविधा नहीं मिल रही है। इसके अलावा पीने के गर्म पानी की भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। मरीज के स्वजन अपने स्तर से ही इसका इंतजाम करते हैं।

    खिड़कियों से आने वाली सर्द हवा खतरनाक 

    सदर अस्पताल भर्ती मरीज के स्वजन रजनीश कुमार ने बताया कि कंबल तो दूर चादर तक नहीं दिया जाता है। ऐसे में घर से लाने की मजबूरी सभी मरीज को रहती है। शहर के हरपुर एलौथ निवासी नितेश कुमार ने बताया कि मरीज को यहां काफी तकलीफ होती है। सरकारी स्तर पर कंबल नहीं मिल पा रहा है। अपने घर से कंबल लाकर मरीज को ठंड से बचाते हैं।

    क्या है कंबल, चादर व हीटर की व्यवस्था 

    सदर अस्पताल में 85 कंबल ही उपलब्ध हैं। इसके अलावा सात रंग की 400 चादर भी उपलब्ध हैं। वहीं 15 रूम हीटर भी वार्ड में लगाने के लिए रखा गया है।

    सदर अस्पताल में पर्याप्त संख्या में कंबल उपलब्ध हैं। सभी वार्ड इंचार्ज को कंबल उपलब्ध करा दिया गया है। बावजूद अगर किसी मरीज को कंबल नहीं दिया जाता है तो यह गंभीर मामला है। सभी मरीजों को समय से चादर व कंबल देने को कहा जा रहा है।

    डा. गिरीश कुमार, उपाधीक्षक सदर अस्पताल, समस्तीपुर।