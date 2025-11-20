बैंकर का सीएम नीतीश कुमार का सबसे करीबी मंत्री बनना, रोचक है विजय चौधरी का राजनीतिक सफर

डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरपुर। Nitish Kumar New Cabinet 2025: राजधानी पटना के गांधी मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में सीएम नीतीश कुमार के साथ जिन प्रमुख मंत्रियों (bihar cabinet minister list 2025) ने शपथ ग्रहण किया है उनमें एक विजय कुमार चौधरी भी हैं। वे समस्तीपुर के सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।

विजय कुमार चौधरी जदयू के वरीय नेताओं में एक हैं। (bihar mantrimandal 2025) वे एक राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके पिता जगदीश प्रसाद चौधरी स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस पार्टी से विधायक रहे थे।

यही वजह है कि विजय कुमार चौधरी ने भी अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस से ही की। बाद में वे जदयू में शामिल हो गए। (bihar minister list 2025)

शिक्षा और करियर

विजय कुमार चौधरी ने पटना यूनिवर्सिटी से इतिहास में मास्टर्स की पढ़ाई पूरी की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआइ के साथ काम किया।

1982 तक ही उनका बैंकिंग करियर रहा। पिता के निधन के बाद उन्होंने उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का फैसला किया और बैंक की नौकरी को छोड़कर राजनीति में आने का फैसला किया। शुरुआत कांग्रेस के साथ किया। बाद में 2005 में जदयू में शामिल होने के बाद संगठन में भी कई महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।