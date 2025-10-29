नेशनल इनकम मेरिट स्कॉलरशिपर के लिए 31 अक्टूबर तक आवेदन करने का मौका, छात्रों को मिलेंगे 12000 रुपये
राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। शिक्षण संस्थानों को 15 नवंबर तक और जिला स्तर पर 30 नवंबर तक सत्यापन करने का निर्देश दिया गया है। यह योजना कक्षा आठ के छात्रों के लिए है, जिसमें सफल छात्रों को 12 हजार रुपये की छात्रवृत्ति मिलती है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए नए और नवीनीकरण आवेदन आमंत्रित हैं।
जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृति योजना को लेकर छात्र ऑनलाइन एनएसपी पोर्टल पर 31 अक्टूबर तक आवेदन करने का मौका है। वहीं शिक्षण संस्थान स्तर पर नोडल अधिकारी को 15 नवंबर तक प्राप्त आवेदन का सत्यापन करने का निर्देश दिया गया है, जबकि जिला स्तर पर नोडल अधिकारी 30 नवंबर तक आवेदन सत्यापित करेंगे।
राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) को पत्र जारी किया है। इसमें सभी छात्रों के आवेदन को पोर्टल पर अपलोड कराने के साथ संस्थान स्तर पर नोडल अधिकारी व जिला स्तर पर नामित नोडल अधिकारी को आवेदन सत्यापित करने का निर्देश दिया गया है।
शैक्षणिक सत्र 2024-25 में परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों को फ्रेश आवेदन करना था। साथ ही वर्ष 2022, 2023 व 2024 में सफल छात्रों को नवीनीकरण कराना था। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर निर्धारित थी। जिसे विस्तारित करते हुए 31 अक्टूबर किया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी कामेश्वर प्रसाद गुप्ता ने बताया कि इसके लिए संस्थान स्तर पर जानकारी दी गई है।
प्रत्येक वर्ष किया जाता परीक्षा का आयोजन:
राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृति योजना परीक्षा का आयोजन प्रति वर्ष किया जाता है। जिसमें वर्ग आठ के छात्र शामिल होते हैं। परीक्षा उत्तीर्ण होने पर छात्रों को एनएसपी पोर्टल पर आवेदन करना होता है।
आवेदन की स्वीकृति के उपरांत छात्रों को 12 हजार रुपये की छात्रवृति मिलती है। वैसे छात्रों को फ्रेश आवेदन करना होता है। साथ ही प्रति वर्ष तीन वर्षों तक छात्रवृति का लाभ छात्रों को मिलता है।
