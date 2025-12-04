Language
    Samastipur News : वालीबाल प्रतियोगिता में एमएलएसएम कालेज दरभंगा व एसबीएसएस कालेज बेगूसराय विजेता

    By Prakash Kumar Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 05:59 PM (IST)

    वालीबाल मैच खेलतीं छात्राएं। जागरण

    जागरण संवाददाता, समस्तीपुर । वालीबाल प्रतियोगिता में कांटे की टक्कर में दमखम दिखा एमएलएसएम दरभंगा व एसबीएसएस बेगूसराय की टीम विजेता बनी।

    ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत दो दिवसीय अंतर महाविद्यालय वालीबाल प्रतियोगिता का महिला महाविद्यालय में गुरुवार को शुभारंभ हुआ। अध्यक्षता प्रभारी प्रधानाचार्य प्रो. अरुण कुमार कर्ण ने की।

    मुख्य अतिथि के रूप में भूतपूर्व प्रोफेसर शिवली भट्टाचार्य सम्मिलित हुई। मुख्य अतिथि एवं प्रधानाचार्य ने एमएलएसएम कालेज दरभंगा एवं एमआरएम दरभंगा के बीच मैच प्रारंभ कराया।

    एमएलएसएम ने एमआरएम को 2-0 से किया पराजित

    मैच में एमएलएसएम ने एमआरएम को 2-0 से पराजित किया। नेतृत्व महिला महाविद्यालय की खेल पदाधिकारी डा. संगीता ने किया। मौके पर विश्वविद्यालय द्वारा भेजे गए चयनकर्ता अरुण कुमार झा, कामिनी सिंह, ब्रजेश सिंह राठौर, राजश्री, विभिन्न महाविद्यालय से आए हुए टीम प्रभारी एवं टोली प्रबंधक उपस्थित रहे।

    यह मैच लीग के आधार पर खेला गया। द्वितीय मैच महिला कालेज समस्तीपुर एवं एसबीएसएस कालेज बेगूसराय के बीच हुआ। इस मैच में एसबीएसएस कालेज ने महिला कालेज को 2-0 से पराजित किया।

    मौके पर डा. सोनी सलोनी, डा. विजय कुमार गुप्ता, डा. नेहा कुमारी जायसवाल, डा. मधुलिका मिश्रा, डा. सुरेश साह, डा. रिंकी कुमारी, डा. कविता वर्मा, डा. सुमन कुमारी, डा. पूनम कुमारी, डा. संगीता कुमारी, डा. रंजन कुमार, डा. शालिनी, डा. मृत्युंजय कुमार ठाकुर, डा. अपूर्वा मुले, डा. पिंकी कुमारी, डा. सोनी सिन्हा, डा. शबनम कुमारी, डा. स्मिता कुमारी, डा. नीरज प्रसाद, डा. माधवी झा, डा. आभा, डा. नवेश कुमार, डा. चंदन कुमार सिन्हा, डा. पुष्कर झा, डा. स्वीटी दर्शन, डा. शहनाज, डा. श्री विद्या, सुषेन कुमार, पिनाक पानी बोस, महेश वर्मा, राधा कुमारी, हेमंत कुमार, कुमारी शबनम, सोनी कुमारी आदि उपस्थित रहे।