किशोरी को भगाने के लिए बोलेरो में भरकर पहुंचे बदमाश, भाई ने फिल्मी अंदाज में बचाया

Bihar News 200 मीटर तक वाहन से बदमाशों ने घसीटा। ग्रामीणों ने चालक समेत दो को पकड़ा। सूचना पर पहुंची पुलिस को दोनों को सौंपा गया। भीड़ की जद में आए दोनों बदमाशों की जमकर धुनाई की गई। पुलिस ने बताया कि किशोरी इससे पहले भी भाग चुकी है। दूसरी बार इस तरह की घटना से लोग भी हैरान हैं।

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। मुफस्सिल थाना अंतर्गत समस्तीपुर कालेज के समीप से एक नाबालिग किशोरी को भागने का बदमाशों ने असफल प्रयास किया। इस दौरान उक्त किशोरी का ममेरा भाई बदमाशों की बोलेरो गाड़ी से लटक गया। इस दौरान सभी उसे दो सौ मीटर आगे तक घसीटते रहे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हल्ला होने पर कन्हैया चौक के समीप में ग्रामीणों ने वाहन को घेर लिया। इस दौरान दो तीन बदमाश भागने में सफल रहा। जबकि, चालक समेत दो को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। सभी ने दोनों की जमकर पिटाई कर दी। दोनों पूसा थाना इलाके के रहने वाले बताए गए है।

सूचना पर पहुंची मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों पकड़ ग‌ए बदमाश और गाड़ी को अपने कब्जे में लेकर थाना ले आयी। बताया गया कि अपने ननिहाल में रह रही बंगरा थाना की एक किशोरी को बदमाशों ने भगाने की कोशिश की।

इस दौरान उसके एक ममेरे भाई ने देख लिया। वह दौड़कर गाड़ी में बदमाशों को पकड़ लिया। इस दौरान चालक गाड़ी स्टार्ट कर भागने की कोशिश की। वह दो सौ मीटर से अधिक दूर तक युवक को सड़क से घसीटते हुए भागता रहा। हल्ला होने पर ग्रामीणों ने उक्त वाहन को घेर लिया।