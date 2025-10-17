Bihar Election: करोड़पति हैं बिहार के ये दो मंत्री, पत्नियों के पास भी है खूब पैसे

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। राज्य के दो मंत्री विजय कुमार चौधरी और महेश्वर हजारी ने गुरुवार को अपना-अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। दोनों ने चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में अपनी चल संपत्ति का ब्योरा दिया है। दोनों की पत्नी के पास भी अच्छी संपत्ति है। मंत्री महेश्वर हजारी ने अपनी चल संपत्ति 1.61 करोड़ की बताई है। उनके पास 85.6 हजार नगदी के अलावा एक बैंक अकाउंट में 18.70 लाख और दूसरे में 6.73 लाख रुपये जमा है।

उनके पास 10 लाख का एलआईसी और 50 लाख का एसबीआई का इंश्याेरेंस है। इसके अलावा दो लग्जरी कार और 100 ग्राम सोना है। जबकि, पत्नी के पास 71.16 लाख की संपत्ति है। उनके पास 71.8 हजार की नगदी के अलावा अलग-अलग दो बैंक अकाउंट में 24.63 लाख रुपये जमा है। इसके अलावा 1000 शेयर और 250 ग्राम सोना है। उनकी कुल चल संपत्ति 71.16 लाख की है। दोनों पति-पत्नी के पास समस्तीपुर और पटना में मकान है। इसके अलावा द्वारिका में फ्लैट है।

हजारी के पास एक पेट्रोल पंप और 2 एकड़ 4 कट्ठा कृषि योग्य भूमि है। साथ ही 1.19 करोड़ का होम लोन चल रहा। मंत्री विजय चौधरी के पास 75 हजार नगदी जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी के पास 75 हजार की नगदी है जबकि, पत्नी के पास 2.50 लाख की नगदी है। बैंक अकाउंट में 14.91 लाख और पत्नी के बैंक खाते में 12.25 लाख रुपये हैं। उन्होंने अपनी कुल चल संपत्ति 1.09 करोड़ और पत्नी की संपत्ति 43.81 लाख रुपये बताई है।