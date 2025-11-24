GF से मिलने पहुंचे BF का सिर और मूंछ मुंडवाकर गांव में घुमाया, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

संवाद सहयोगी, दलसिंहसराय। घटहो थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के एक मामले में प्रेमिका से मिलने पहुंचे एक युवक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया। गुस्साए ग्रामीणों ने युवक का आधा सिर और मूंछ मुंडवाकर खुलेआम गांव में घुमाया। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

जानकारी के अनुसार, वैशाली जिला के महनार निवासी रामसगुण महतो का पुत्र मंजय कुमार दिल्ली में काम करता है। वहीं उसकी मुलाकात घटहो थाना क्षेत्र के मुसापुर गांव निवासी एक विवाहिता से हुई। दोनों के बीच धीरे-धीरे नजदीकियां बढ़ीं और प्यार का रिश्ता बन गया। कुछ दिन पहले ही दोनों दिल्ली से अपने-अपने गांव लौटे थे।

इसी क्रम में मंजय कुमार रविवार को मुसापुर गांव स्थित महिला के घर मिलने पहुंचा था। ग्रामीणों को जब इस बात की भनक लगी तो उन्होंने दोनों को पकड़ लिया। मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए। महिला और युवक दोनों ने एक-दूसरे से शादी करने की बात कही, लेकिन इससे नाराज ग्रामीणों ने निर्णय लिया कि युवक को सजा दी जानी चाहिए।

देखते ही देखते लोगों ने मंजय कुमार का सिर और मूंछ मुंडवाकर गांव में घुमाया। कुछ ग्रामीण इस दौरान वीडियो बनाते रहे, जो बाद में इंटरनेट मीडिया पर फैल गया। पीड़ित युवक किसी तरह मौके से भागने में सफल रहा और अपनी जान बचाई। घटना के बाद से वह क्षेत्र से गायब बताया जा रहा है। वहीं, घटना को लेकर गांव में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं।