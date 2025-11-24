Language
    GF से मिलने पहुंचे BF का सिर और मूंछ मुंडवाकर गांव में घुमाया, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

    By Angad Kumar Singh Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 05:27 PM (IST)

    एक युवक अपनी प्रेमिका से मिलने उसके गांव गया था। ग्रामीणों ने उसे पकड़कर उसका सिर और मूंछ मुंडवा दी, फिर उसे पूरे गांव में घुमाया। युवक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    संवाद सहयोगी, दलसिंहसराय। घटहो थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के एक मामले में प्रेमिका से मिलने पहुंचे एक युवक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया। गुस्साए ग्रामीणों ने युवक का आधा सिर और मूंछ मुंडवाकर खुलेआम गांव में घुमाया। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

    जानकारी के अनुसार, वैशाली जिला के महनार निवासी रामसगुण महतो का पुत्र मंजय कुमार दिल्ली में काम करता है। वहीं उसकी मुलाकात घटहो थाना क्षेत्र के मुसापुर गांव निवासी एक विवाहिता से हुई। दोनों के बीच धीरे-धीरे नजदीकियां बढ़ीं और प्यार का रिश्ता बन गया। कुछ दिन पहले ही दोनों दिल्ली से अपने-अपने गांव लौटे थे।

    इसी क्रम में मंजय कुमार रविवार को मुसापुर गांव स्थित महिला के घर मिलने पहुंचा था। ग्रामीणों को जब इस बात की भनक लगी तो उन्होंने दोनों को पकड़ लिया। मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए। महिला और युवक दोनों ने एक-दूसरे से शादी करने की बात कही, लेकिन इससे नाराज ग्रामीणों ने निर्णय लिया कि युवक को सजा दी जानी चाहिए।

    देखते ही देखते लोगों ने मंजय कुमार का सिर और मूंछ मुंडवाकर गांव में घुमाया। कुछ ग्रामीण इस दौरान वीडियो बनाते रहे, जो बाद में इंटरनेट मीडिया पर फैल गया। पीड़ित युवक किसी तरह मौके से भागने में सफल रहा और अपनी जान बचाई। घटना के बाद से वह क्षेत्र से गायब बताया जा रहा है। वहीं, घटना को लेकर गांव में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं।

    कुछ लोग इसे सामाजिक अनुशासन का मामला बता रहे हैं, जबकि कई इसे खुलेआम कानून हाथ में लेने का उदाहरण कह रहे हैं।

    घटहो थानाध्यक्ष रजनीश रंजन ने बताया कि अभी तक पीड़ित युवक द्वारा थाने में किसी प्रकार का आवेदन नहीं दिया गया है। आवेदन मिलने पर पुलिस आवश्यक कार्रवाई करेगी।

    उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरह का अमानवीय व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषियों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गांव में फिलहाल स्थिति सामान्य बताई जा रही है, लेकिन लोग घटना के बाद से चर्चा में हैं। पुलिस भी वीडियो की सच्चाई और इसमें शामिल लोगों की पहचान में जुटी है।