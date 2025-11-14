Kalyanpur Election Result: महेश्वर की जीत की हैट्रिक तय, 24,126 मतों से बढ़त

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर! Kalyanpur Election Result: कल्याणपुर विधानसभा (131) से जदयू के महेश्वर हजारी ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत की हैट्रिक की ओर कदम बढ़ा दिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार 20 राउंड की गिनती के बाद महेश्वर हजारी को कुल 80,823 मत मिले वहीं दूसरे स्थान पर चल रहे भाकपा माले उम्मीदवार रंजीत राम को 56,256 मत प्राप्त हुए।

जनसुराज के उम्मीदवार रामबालक पासवान को 11,994 वोट मिले। जदयू उम्मीदवार महेश्वर हजारी अभी 24,126 मतों से आगे चल रहे हैं। लगातार तीसरी बार मिल रही यह भारी बढ़त साफ दिखाती है कि कल्याणपुर की जनता ने एक बार फिर महेश्वर हजारी के कार्यों और स्थिर नेतृत्व पर भरोसा जताया है।