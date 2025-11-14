Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Kalyanpur Election Result: महेश्वर की जीत की हैट्रिक तय, 24,126 मतों से बढ़त

    By Manish Kumar Roy Edited By: Ajit kumar
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 03:00 PM (IST)

    Kalyanpur Election Result: समस्तीपुर के कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र से जदयू उम्मीदवार महेश्वर हजारी ने 24,126 मतों से बढ़त बनाई है। 20 राउंड की गिनती के बाद उन्हें 80,823 वोट मिले। भाकपा माले के रंजीत राम दूसरे स्थान पर हैं। रुझानों के अनुसार, महेश्वर हजारी की जीत लगभग तय है, जिससे वे जीत की हैट्रिक की ओर बढ़ रहे हैं। पिछली बार वे सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री थे।

    prefferd source google
    Hero Image

    महेश्वर हजारी का प्रदर्शन शानदार रहा। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, समस्तीपुर! Kalyanpur Election Result: कल्याणपुर विधानसभा (131) से जदयू के महेश्वर हजारी ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत की हैट्रिक की ओर कदम बढ़ा दिया है।

    प्राप्त जानकारी के अनुसार 20 राउंड की गिनती के बाद महेश्वर हजारी को कुल 80,823 मत मिले वहीं दूसरे स्थान पर चल रहे भाकपा माले उम्मीदवार रंजीत राम को 56,256 मत प्राप्त हुए।

    जनसुराज के उम्मीदवार रामबालक पासवान को 11,994 वोट मिले। जदयू उम्मीदवार महेश्वर हजारी अभी 24,126 मतों से आगे चल रहे हैं। लगातार तीसरी बार मिल रही यह भारी बढ़त साफ दिखाती है कि कल्याणपुर की जनता ने एक बार फिर महेश्वर हजारी के कार्यों और स्थिर नेतृत्व पर भरोसा जताया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मतगणना जारी है, लेकिन रुझानों ने महेश्वर हजारी की हैट्रिक जीत लगभग तय कर दी है। 2010 का चुनाव परिणाम भी जदयू के पक्ष में ही आया था। महेश्वर हजारी के पिता रामसेवक हजारी ने यहां से जीत दर्ज की थी।

    2015 और 2020 से लगातार इस सीट पर महेश्वर हजारी ने जीत दर्ज की थी। पिछली बार वे विधानसभा उपाध्यक्ष थे और इस बार सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री थे।