ठंड में क्यों बढ़ जाता है हड्डी-जोड़ों का दर्द? जानिए वजह और राहत देने वाले कारगर उपाय

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। bone pain during cold weather: तापमान में लगातार गिरावट के कारण सुबह और शाम ठंड का असर बढ़ गया है। इसका सीधा प्रभाव हड्डी और जोड़ों के मरीजों पर पड़ रहा है। दर्द की शिकायत ठंड के मौसम में घुटने, कमर, पीठ और शरीर के अन्य हिस्सों में दर्द की शिकायतें तेजी से बढ़ी हैं। खासकर गठिया, कमर दर्द और पुराने चोट वाले मरीजों को इस मौसम में अधिक परेशानी झेलनी पड़ रही है।

ठंड बढ़ने के साथ सरकारी और निजी अस्पतालों की हड्डी रोग ओपीडी में जोड़ों के दर्द के मरीजों की संख्या सामान्य दिनों की तुलना में लगभग दोगुनी हो गई है। रक्त संचार धीमा होने से परेशानी चिकित्सकों के अनुसार सर्दी के मौसम में शरीर का तापमान गिरने से रक्त संचार धीमा पड़ जाता है। इससे जोड़ों के आसपास की मांसपेशियां और ऊतक सख्त हो जाते हैं। जिसके कारण अकड़न, सूजन और दर्द की समस्या बढ़ जाती है। जिन मरीजों को पहले से कोई चोट लगी होती है, उनमें भी इस मौसम में दर्द उभर आता है। उठने-बैठने में परेशानी ठंड के दौरान बुजुर्गों, गठिया पीड़ितों और पुराने दर्द से जूझ रहे लोगों के लिए दैनिक गतिविधियां जैसे चलना, उठना-बैठना तक कठिन हो जाता है। तापमान में गिरावट के कारण मांसपेशियां और नसें सिकुड़ जाती हैं, जिससे जोड़ों में जकड़न और सूजन बढ़ जाती है।

सतर्क रहना बेहद जरूरी समस्तीपुर के प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. डीके शर्मा बताते हैं कि इन दिनों कमर और घुटनों के दर्द से पीड़ित मरीज सबसे अधिक आ रहे हैं। बदलता मौसम जोड़ों पर सबसे ज्यादा असर डालता है, ऐसे में सतर्क रहना बेहद जरूरी है।

नियमित हल्का व्यायाम ठंड के मौसम में खुद को गर्म रखना, नियमित हल्का व्यायाम और स्ट्रेचिंग करना, गर्म सिकाई करना और संतुलित आहार लेना दर्द से राहत दिलाने में सहायक होता है। हड्डियों को मजबूत रखने के उपाय विशेषज्ञों के अनुसार धूप के संपर्क में आने से शरीर में विटामिन-डी का निर्माण होता है, जो हड्डियों को मजबूत रखने में अहम भूमिका निभाता है। विटामिन-डी की कमी के कारण भी जोड़ों में दर्द बढ़ सकता है। बढ़ती उम्र के साथ सर्दियों में यह समस्या और गंभीर हो जाती है।