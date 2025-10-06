वैशाली, गरीब रथ व स्वतंत्रता सेनानी में 'No room', बड़ा सवाल छठ के बाद कैसे पहुंचेंगे परदेस

Language
    By Manish Kumar Roy Edited By: Ajit kumar
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 08:08 PM (IST)

    त्योहार के बाद दिल्ली मुंबई और बेंगलुरु जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ होने वाली है। वैशाली एक्सप्रेस में नो रूम की स्थिति है जबकि संपर्क क्रांति में लंबी वेटिंग लिस्ट है। गरीब रथ और स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस में भी सीटें उपलब्ध नहीं हैं। यात्रियों को रेलवे से स्पेशल ट्रेनों की उम्मीद है ताकि वे आसानी से अपने कार्यस्थलों तक पहुंच सकें।

    यह तस्वीर जागरण आर्काइव से ली गई है।

    जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। IRCTC, Indian Railways: त्योहार का मौसम बीतने के बाद अब अपने कार्यस्थलों पर लौटने वाले यात्रियों के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। समस्तीपुर से दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, अहमदाबाद और पुणे जाने वाली लगभग सभी प्रमुख ट्रेनों में सीटें पहले से ही भर चुकी हैं। रेलवे की वेबसाइट पर टिकट बुकिंग की स्थिति देखकर यात्रियों की चिंता बढ़ गई है।

    वैशाली में ‘नो रूम’ की स्थिति

    नई दिल्ली जाने वाली प्रीमियम ट्रेन वैशाली एक्सप्रेस में सबसे अधिक मारामारी देखने को मिल रही है। इस ट्रेन में 29 अक्टूबर से लगातार पांच दिनों तक रिग्रेट यानी वेटिंग टिकट भी उपलब्ध नहीं है। वहीं 27 अक्टूबर से 10 नवंबर तक केवल वेटिंग लिस्ट में टिकट मिल रहे हैं। यात्रियों को उम्मीद है कि रेलवे इस रूट पर स्पेशल ट्रेन की घोषणा जल्द करेगा।

    संपर्क क्रांति में भी लंबी वेटिंग

    दरभंगा से दिल्ली जाने वाली बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में भी भारी दबाव देखने को मिल रहा है। इस ट्रेन में 3 और 7 नवंबर को सिर्फ थर्ड एसी कोच में कुछ कन्फर्म सीटें बची हैं। जबकि 21 नवंबर तक किसी अन्य श्रेणी में सीटें पूरी तरह भरी हुई हैं।

    गरीब रथ और स्वतंत्रता सेनानी में भी नो रूम

    समस्तीपुर-नई दिल्ली गरीब रथ एक्सप्रेस में 16 नवंबर तक कोई कन्फर्म सीट उपलब्ध नहीं है। वहीं स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस में 27 अक्टूबर से 1 नवंबर तक नो रूम की स्थिति बनी हुई है। इन दोनों ट्रेनों में लगातार वेटिंग बढ़ रही है, जिससे दिल्ली जाने वाले यात्रियों की परेशानी और बढ़ गई है।

    स्पेशल ट्रेनों में थोड़ी राहत

    रेलवे द्वारा चलाई जा रही कुछ स्पेशल ट्रेनों में अभी कुछ सीटें खाली हैं, लेकिन इनकी बुकिंग भी तेजी से हो रही है। समस्तीपुर होकर गुजरने वाली अधिकतर स्पेशल ट्रेनें अगले कुछ दिनों में पूरी तरह भर जाएंगी, ऐसा माना जा रहा है।

    पवन और अवध एक्सप्रेस में भी वेटिंग

    समस्तीपुर से मुंबई की ओर जाने वाली पवन एक्सप्रेस और अवध एक्सप्रेस में भी यही स्थिति बनी हुई है। इन ट्रेनों के स्लीपर और थर्ड एसी क्लास में 28 अक्टूबर को वेटिंग लिस्ट चल रही है, जबकि सेकंड क्लास में पहले से ही नो रूम दिखा रहा है।

    दलालों के सहारे सफर की मजबूरी

    ट्रेन टिकट न मिलने के कारण यात्रियों को अब बोगियों में ठूंसकर या नीचे बैठकर यात्रा करनी पड़ सकती है। वहीं कई लोग मजबूरी में दलालों से ऊंचे दामों पर टिकट खरीदने को भी विवश होंगे। स्थिति यह है कि त्योहार के बाद समस्तीपुर से गुजरने वाली ट्रेनों में एक-एक सीट के लिए लंबी प्रतीक्षा सूची लग चुकी है।

    यात्रियों को स्पेशल ट्रेन की उम्मीद

    त्योहार के बाद की इस भीड़ को देखते हुए यात्रियों को अब सिर्फ रेलवे की ओर से स्पेशल ट्रेन चलाए जाने की उम्मीद है। लोगों का कहना है कि अगर अतिरिक्त ट्रेनों की व्यवस्था नहीं की गई, तो घर लौटने के बाद कामकाज के लिए बड़े शहरों तक पहुंचना काफी मुश्किल हो जाएगा।