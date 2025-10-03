बिहार का एक और शहर देश की राजधानी से जुड़ा, रेलवे स्टेशन से पहली बार खुली दिल्ली की सीधी ट्रेन
IRCTC Indian Railways हसनपुर रोड जंक्शन से नई दिल्ली के लिए सीधी एसी ट्रेन सेवा शुरू होने से हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास की दिशा में एक अहम उपलब्धि मानी जा रही है। हालांकि हसनपुर विधानसभा क्षेत्र सूबे के अतिपिछड़ा इलाका के रूप में जाना जाता है। इस विकास की दिशा में पहल के रूप में देखा जा रहा है।
संवाद सहयोगी, हसनपुर (समस्तीपुर)। IRCTC, Indian Railways: लंबे समय से चली आ रही मांग के बाद आखिरकार हसनपुर रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली के बीच सीधी पूजा स्पेशल ट्रेन का शुभारंभ गुरुवार से हो गया। इस ऐतिहासिक क्षण को यादगार बनाने के लिए स्थानीय नागरिकों और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने स्टेशन पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया।
विभिन्न सामाजिक संगठन के लोगों ने ट्रेन के चालक व परिचालक का फूल व साफा पहनाकर स्वागत किया। रेलवे के अधिकारियों सहित अन्य लोगों ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
हसनपुर रोड जंक्शन से नई दिल्ली के लिए सीधी एसी ट्रेन सेवा शुरू होने से हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास की दिशा में एक अहम उपलब्धि मानी जा रही है। हालांकि हसनपुर विधानसभा क्षेत्र सूबे के अतिपिछड़ा इलाका के रूप में जाना जाता है।
फिर भी रेल मंत्रालय द्वारा यहां से नई दिल्ली के लिए सीधी एसी ट्रेन का परिचालन होना गौरव की बात है। लेकिन क्षेत्र की स्थिति को देखते हुए फिलहाल यहां से नन एसी ट्रेन चलाने की आवश्यकता थी। इसके बावजूद इस ट्रेन में सीट की अनुपलब्धता इस बात को दर्शाता है कि इस ट्रेन का परिचालन नियमित रूप से होना चाहिए।
पूर्व विधायक राजकुमार राय ने बताया कि हसनपुर जैसे सुदूर देहाती क्षेत्र से दिल्ली के लिए सीधी एसी ट्रेन का शुभारंभ होने में बिहार के विकास पुरुष सह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और देश के तेजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष योगदान है।
नई ट्रेन का स्वागत करने पहुंचे राजद नेता रामनारायण मंडल और ललन यादव ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि पूजा स्पेशल एसी ट्रेन जो आमतौर पर देश के बड़े महानगरों के लिए चलाई जाती है, उसका हसनपुर जैसे सुदूर पिछड़ा क्षेत्र में हसनपुर रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन से परिचालन होना हम सभी के लिए गर्व की बात है।
पूर्व प्रमुख संजय गुप्ता ने कहा कि यह ट्रेन अभी ट्रायल के तौर पर आई है यदि ट्रायल सफल रहता और तकनीकी मानकों पर खरा उतरता है, तो 60 फेरे के बाद भी समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, नरकटियागंज, गोरखपुर, कानपुर, गाजियाबाद और दिल्ली के लिए नियमित रूप से ट्रेन सेवा शुरू होने की प्रबल संभावना है।
स्टेशन अधीक्षक सुरेंद्र कुमार रजक ने बताया कि 04098 डाउन पूजा स्पेशल ट्रेन गुरुवार को अपने निर्धारित समय से करीब 4 घंटा 57 मिनट देरी से चलकर 4.55 बजे हसनपुर रोड जंक्शन पहुंची। इसी दिन शाम 6.35 बजे 04097 बनाकर नई दिल्ली के लिए रवाना किया गया। इस ट्रेन में सभी बोगी एसी थ्री टायर है। उन्होंने बताया कि हसनपुर रोड जंक्शन से नई दिल्ली तक का 1735 रूपए किराया रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित किया गया।
