    Bharat Gaurav Train: तिरुपति से लेकर कन्याकुमारी तक, भारत गौरव ट्रेन से करें धार्मिक स्थलों के दर्शन

    By Manish Kumar Roy Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 07:00 AM (IST)

    आईआरसीटीसी 5 दिसंबर से भारत गौरव स्पेशल ट्रेन का संचालन करेगा। यह ट्रेन सहरसा से चलेगी और समस्तीपुर सहित कई स्टेशनों से होकर दक्षिण भारत के तीर्थ स्थलों का दर्शन कराएगी। यात्रा 17 दिसंबर को समाप्त होगी जिसमें तिरुपति रामेश्वरम जैसे मंदिरों के दर्शन कराए जाएंगे। यात्रा शुल्क 25620 रुपये से शुरू है जिसमें भोजन आवास और स्थानीय दर्शन की सुविधा शामिल है। सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं।

    श्रद्धालुओं के लिए आईआरसीटीसी की भारत गौरव स्पेशल ट्रेन। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। आईआरसीटीसी श्रद्धालुओं के लिए भारत गौरव स्पेशल ट्रेन का संचालन करने जा रही है। यह ट्रेन 5 दिसंबर से सहरसा से खुलेगी और समस्तीपुर जंक्शन सहित कई स्टेशनों से होते हुए दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों का दर्शन कराएगी।

    आईआरसीटीसी के डीजीएम राजेश कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि यह ट्रेन सहरसा, सुपौल, झंझारपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर और पाटलिपुत्रा स्टेशन से होकर गुजरेगी।

    श्रद्धालुओं को ग्रुप रिजर्वेशन पर विशेष छूट भी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि यात्रा 5 दिसंबर से शुरू होकर 17 दिसंबर को समाप्त होगी। इस दौरान श्रद्धालु तिरुपति, रामेश्वरम, मदुरै, कन्याकुमारी, पद्मनाभ स्वामी मंदिर और मल्लिकार्जुन मंदिर का दर्शन कर सकेंगे।

    यात्रा के दौरान यात्रियों के लिए रात्रि विश्राम की व्यवस्था गैर वातानुकूलित होटलों में की गई है। साथ ही शाकाहारी भोजन, सुबह-शाम चाय, स्थानीय दर्शन के लिए बस की सुविधा भी दी जाएगी।

    यहां जानें किराया

    यात्रा शुल्क को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। बजट श्रेणी (स्लीपर क्लास) के लिए प्रति यात्री 25,620 रुपये, स्टैंडर्ड श्रेणी के लिए 35,440 रुपये और कंफर्ट श्रेणी के लिए 49,175 रुपये निर्धारित किए गए हैं।

    इसके अतिरिक्त कोच में विशेष सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षाकर्मियों की तैनाती और चिकित्सकों की टीम के साथ मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

    वरीय पर्यवेक्षक संजीव कुमार ने बताया कि इस बार भारत गौरव ट्रेन में सेकंड एसी कोच भी लगाया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान एरिया मैनेजर प्रमोद कुमार, मुन्ना कुमार, विजय कुमार समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे।