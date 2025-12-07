रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी: दिल्ली रूट पर चलेगी एक और विशेष ट्रेन
जागरण संवाददाता, समस्तीपुर।Delhi special train timetable : शीतकालीन मौसम में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपुर मंडल ने दरभंगा जंक्शन से आनंद विहार टर्मिनल के बीच दो फेरे की विशेष मेल एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है।
इससे दिल्ली की ओर जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा मिलेगी और भीड़भाड़ में काफी राहत मिलेगी। ट्रेन संख्या 05563 दरभंगा–आनंद विहार (विशेष मेल एक्सप्रेस) यह ट्रेन 08 दिसंबर को शाम 6:15 बजे दरभंगा जंक्शन से खुलेगी और रात 11:00 बजे आनंद विहार पहुंचेगी।
ट्रेन में कुल 21 कोच लगाए जाएंगे, जिनमें सामान्य श्रेणी के 3, स्लीपर 7, 2 एसी के 2, 3 एसी के 6 और प्रथम एसी का 1 कोच शामिल है। ट्रेन संख्या 05564 आनंद विहार–दरभंगा (विशेष मेल एक्सप्रेस) वापसी ट्रेन 10 दिसंबर को रात 12:05 बजे आनंद विहार से प्रस्थान करेगी और उसी दिन रात 11:00 बजे दरभंगा पहुंचेगी।
मुख्य ठहराव:समस्तीपुर जंक्शन, मुजफ्फरपुर जंक्शन, हाजीपुर जंक्शन, छपरा जंक्शन, बनारस, प्रयागराज जंक्शन, गोविंदपुरी और आनंद विहार।
यात्रियों को मिलेगा लाभ
इस विशेष ट्रेन के चलने से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को भीड़ भरे मौसम में अतिरिक्त सीटों का लाभ मिलेगा। साथ ही समस्तीपुर मंडल के प्रमुख स्टेशनों से राजधानी की ओर सीधी कनेक्टिविटी मजबूत होगी। इससे लंबी दूरी की यात्रा और अधिक सुगम और सुरक्षित बनेगी।
मंडल रेल प्रबंधक ज्योति प्रकाश मिश्रा ने बताया कि यात्रियों की सुविधा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। दरभंगा से आनंद विहार के लिए चलाई जा रही यह विशेष मेल एक्सप्रेस भीड़भाड़ और त्योहार के समय यात्रियों के लिए बड़ी राहत साबित होगी। समस्तीपुर मंडल यात्री सुविधाओं के विस्तार और सेवा स्तर में निरंतर सुधार को लेकर प्रतिबद्ध है।
