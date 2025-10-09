Railway News: फरवरी-2026 तक कैंसिल रहेंगी ये ट्रेनें, यात्रा का प्लान बनाने से पहले कृपया चेक कर लें शेड्यूल

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। रेलवे ने कुहासा के कारण संरक्षित एवं सुरक्षित परिचालन को सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया है। सर्दी के दौरान घने कोहरे की संभावना के मद्देनजर रेलवे ने ट्रेनों के फेरे कम करने की घोषणा कर दी है। ट्रेनों को आगामी दो से तीन महीने के लिए रद कर दिया गया है। वहीं, कुछ ट्रेनों के फेरों में कमी की गई है। यह बदलाव दिसंबर 2025 से मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगा।

जानकारी के अनुसार ट्रेन संख्या 14523 बरौनी-अंबाला एक्सप्रेस को 28 फरवरी तक रद दिया गया है। ट्रेन संख्या 14524 अंबाला-बरौनी साप्ताहिक एक्सप्रेस भी इस अवधि में परिचालित नहीं होगी। ट्रेन संख्या 14617 पूर्णिया कोर्ट-अमृतसर जनसेवा एक्सप्रेस 3 दिसंबर 2025 से 2 मार्च 2026 तक रद रहेगी।

ट्रेन संख्या 14618 अमृतसर-पूर्णिया कोर्ट एक्सप्रेस 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक नहीं चलेगी। इसके अलावा, रेलवे ने कुछ ट्रेनों के फेरे घटा दिया हैं। ट्रेन संख्या 15909 डिब्रूगढ़-लालगढ़ अवध असम एक्सप्रेस 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक प्रत्येक शनिवार को रद रहेगी।

जबकि, ट्रेन संख्या 15910 लालगढ़-डिब्रूगढ़ अवध असम एक्सप्रेस मंगलवार को नहीं चलेगी। ट्रेन संख्या 14112 प्रयागराज-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस का परिचालन सोमवार और बुधवार को रद की गई है। इसी तरह, ट्रेन संख्या 14111 मुजफ्फरपुर-प्रयागराज एक्सप्रेस भी सोमवार और बुधवार को नहीं चलेगी।