Hasanpur Vidhan Sabha Chunav Result: क्या इस बार भी जलेगी लालटेन? 2020 में तेज प्रताप यादव ने मारी थी बाजी
हसनपुर विधानसभा चुनाव के नतीजे का सबको इंतजार है। 2020 में तेज प्रताप यादव ने यहां से जीत दर्ज की थी। इस बार देखना है कि क्या लालटेन फिर से जलेगी या जनता किसी नए चेहरे को मौका देगी। मुकाबला दिलचस्प है और सबकी निगाहें परिणामों पर टिकी हैं।
डिजिटल डेस्क, पटना। Hasanpur vidhan sabha Election Result 2025/Bihar vidhan sabha chunav Result: बिहार विधानसभा का चुनाव संपन्न हो गया है। कल यानी 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। रोसड़ा विधानसभा में कौन विजय घोषित होगा, यह 14 को फाइनल हो जाएगा। इस सीट पर जेडीयू से राज कुमार राय, राजद से माला पुष्पम और जसुपा से इंदु गुप्ता मैदान में हैं। इस सीट पर पहले चरण में मतदान हुआ था।
हसनपुर विधानसभा सीट बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है। जिला समस्तीपुर लगता है। ये खगड़िया लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली कॉनस्टुएंसी है। 1967 में हुए पहले चुनाव में यहां सम्युक्ता सोशलिस्ट पार्टी से गजेनद्र प्रसाद ने चुनाव जीता। 2020 में राजद के तेज प्रताप यादव इस सीट से विधायक बने थे।
