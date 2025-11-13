Hasanpur Vidhan Sabha Chunav Result: क्या इस बार भी जलेगी लालटेन? 2020 में तेज प्रताप यादव ने मारी थी बाजी

डिजिटल डेस्क, पटना। Hasanpur vidhan sabha Election Result 2025/Bihar vidhan sabha chunav Result: बिहार विधानसभा का चुनाव संपन्न हो गया है। कल यानी 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। रोसड़ा विधानसभा में कौन विजय घोषित होगा, यह 14 को फाइनल हो जाएगा। इस सीट पर जेडीयू से राज कुमार राय, राजद से माला पुष्पम और जसुपा से इंदु गुप्ता मैदान में हैं। इस सीट पर पहले चरण में मतदान हुआ था।