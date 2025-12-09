बिहार के रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, दिल्ली के लिए चलने वाली 4 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों की अवधि बढ़ी

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर । यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए धनबाद से चंडीगढ़, गोरखपुर, लोकमान्य तिलक और दिल्ली के लिए समस्तीपुर जंक्शन होकर चलने वाली चार जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के परिचालन अवधि में रेलवे ने विस्तार कर दिया है। इससे लंबी दूरी के यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी।

जानकारी के अनुसार ट्रेन संख्या 03311 धनबाद–चंडीगढ़ स्पेशल अब 12 दिसंबर से 13 जनवरी 2026 तक सप्ताह में दो दिन मंगलवार और शुक्रवार को चलेगी। वहीं वापसी में ट्रेन संख्या 03312 चंडीगढ़–धनबाद स्पेशल 14 दिसंबर से 15 जनवरी 2026 तक प्रत्येक रविवार और गुरुवार को परिचालित की जाएगी।

इसी प्रकार ट्रेन संख्या 03677 धनबाद–गोरखपुर स्पेशल 14 दिसंबर से 11 जनवरी 2026 तक हर रविवार को चलेगी। वापसी की ट्रेन संख्या 03678 गोरखपुर–धनबाद स्पेशल 15 दिसंबर से 12 जनवरी 2026 तक हर सोमवार को संचालित होगी। इसके अलावा ट्रेन संख्या 03379 धनबाद–लोकमान्य तिलक स्पेशल 16 दिसंबर से 13 जनवरी 2026 तक प्रत्येक मंगलवार को चलेगी, जबकि ट्रेन संख्या 03380 लोकमान्य तिलक–धनबाद स्पेशल 18 दिसंबर से 15 जनवरी 2026 तक हर गुरुवार को परिचालित होगी। धनबाद से दिल्ली के लिए चलने वाली ट्रेन संख्या 03309 धनबाद–दिल्ली स्पेशल 13 दिसंबर से 13 जनवरी 2026 तक सप्ताह में दो दिन शनिवार और मंगलवार को चलेगी। वहीं ट्रेन संख्या 03310 दिल्ली–धनबाद स्पेशल 14 दिसंबर से 14 जनवरी 2026 तक हर रविवार और बुधवार को परिचालित की जाएगी।

दरभंगा–अहमदाबाद वन-वे स्पेशल ट्रेन का परिचालन यात्रियों की संभावित भीड़ को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने दरभंगा से अहमदाबाद के लिए एक वन-वे स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन समस्तीपुर–मुजफ्फरपुर–हाजीपुर–वाराणसी–प्रयागराज–उज्जैन के रूट से संचालित की जाएगी, जिससे लंबी दूरी के यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।