    बिहार में कार गैराज में लगी भीषण आग, 6 कारें जलकर राख; करोड़ों का नुकसान

    By Mukesh Kumar Mridul Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 05:01 PM (IST)

    समस्तीपुर जिले के मोहनपुर में शॉर्ट सर्किट से दो गैराजों में भीषण आग लग गई, जिससे करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ। पीरगंज स्थित अनन्या ऑटोमोबाइल वर्कशॉप औ ...और पढ़ें

    वर्कशॉप में जली गाड़ियां। (जागरण)

    संवाद सहयोगी, मोहनपुर। थाना क्षेत्र के पीरगंज स्थित अनन्या ऑटोमोबाइल वर्कशॉप एवं सुधा कार सर्विस सेंटर में रविवार
    की देर शाम भीषण आग लगने से डेढ़ से दो करोड़ रुपये की गाड़ियों का नुकसान होने की बात सुनी जा रही है।

    घटना के संबंध में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात बतायी जा रही है। दोनों संस्थानों से उठी आग की लपटें को देखकर
    स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना मोहनपुर पुलिस को दी।

    करीब दो घंटे की काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों व दमकल कर्मियों की सक्रियता से आग पर काबू पाया जा सका। अनन्या ऑटोमोबाइल वर्कशॉप के संचालक दीपक कुमार सिंह ने बताया कि रोजाना की तरह वर्कशॉप को बंद कर घर चला गया था। अचानक घर पहुंचने पर वर्कशॉप में आग लगने की सूचना मिली।

    भागते हुये जब वह वर्कशॉप पहुंचा तो देखा वर्कशॉप भीषण आग की चपेट में आ गया है । घटनास्थल पर तबतक स्थानीय पुलिस भी पहुंच चुकी थी। मोहिउद्दीननगर से छोटी फायरबिग्रेड की गाड़ी भी आग बुझाने में लगी हुई थी। परंतु फायरबिग्रेड की क्षमता कम होने के कारण आग पर काबू नहीं पाया जा रहा था।

    घटना के करीब डेढ़ घंटे के बाद पटोरी से बड़ी फायरब्रिगेड की गाड़ी पहुंची तो आग को बुझाया जा सका। तबतक वर्कशॉप
    के अंदर रखी 6 फोर व्हीलर, एक बाइक, क्लाइंटमेंट, बैलेंसिंग मशीन, दो पोस्ट लिफ्ट, कंप्यूटर, प्रिंटर, पार्ट्स स्टॉक सहित
    कई सामान जलकर खाक हो चुका था।

    करोड़ों का नुकसान

    संचालक ने स्वाहा हो चुके सामानों अनुमानित कीमत डेढ़ से 2 करोड़ रुपये आंकी है। इधर, आग की लपेट से सुधा कार सर्विस सेंटर में लगी कई मशीनें भी जल गई। कार सर्विस सेंटर की संचालिका आरती सिंह ने बताया कि इस अगलगी में लगभग 6 लाख रुपये के सामानों की क्षति हुई है।

    घटना को लेकर अग्निपीड़ितों ने सोमवार को स्थानीय थाने में आवेदन दिया है। घटनास्थल पर मौजूद लोगों में कानाफूसी है कि फायरब्रिगेड की टीम समय से पहुंचती तो करोड़ों की संपत्ति का नुकसान नहीं होता। मोहिउद्दीन नगर थाने में स्थित छोटी फायरबिग्रेड की गाड़ी से आगलगी की बड़ी घटना को रोकने के लिए कारगर नहीं है।

    स्थानीय विधायक राजेश कुमार सिंह ने जिला के वरीय अधिकारियों मोहिउद्दीननगर प्रखंड मुख्यालय में फायर ब्रिगेड की बड़ी गाड़ी की तैनाती का निर्देश कई वर्ष पूर्व ही दिया था, किंतु इस पर अबतक कोई अमल नहीं किया गया। फायरबिग्रेड की बड़ी गाड़ी पटोरी स्थित अनुमंडल मुख्यालय में उपलब्ध होने के कारण इन क्षेत्रों में पहुंचने में काफी देर लगती है।