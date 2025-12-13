समस्तीपुर में ग्रामीणों की सतर्कता से टली बड़ी वारदात, फायरिंग करने आए युवक को किया गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, दलसिंहसराय। थाना क्षेत्र के रामपुर पगड़ा पंचायत में शनिवार की दोपहर उस समय अफरातफरी मच गई जब एक युवक ने घर के दरवाजे पर बैठे दूसरे युवक पर पिस्टल तान दी। हालांकि, घटनास्थल पर मौजूद ग्रामीणों की तत्परता से बड़ी वारदात टल गई। फायरिंग करने आए युवक को ग्रामीणों ने मौके पर ही पकड़ लिया और हथियार समेत पुलिस को सौंप दिया। घटना शिवू पोखर के पास रामपुर पगड़ा गांव में दोपहर करीब दो बजे की बताई जा रही है।

जानकारी के अनुसार, गांव के बुटली राय के पुत्र छोटू राय अपने घर के दरवाजे पर बैठा हुआ था। तभी बाइक सवार एक युवक वहां पहुंचा और उसे निशाना बनाते हुए पिस्टल निकाल ली। ग्रामीणों ने युवक की गतिविधि देख सतर्कता दिखाई और उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़े।

हंगामे के दौरान पकड़े जा रहे युवक ने खुद को छुड़ाने के प्रयास में एक राउंड फायरिंग कर दी, लेकिन सौभाग्य से कोई घायल नहीं हुआ। फायरिंग के बाद युवक ने पिस्टल को सड़क किनारे फेंक दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए उसे खदेड़कर दबोच लिया।

इसके बाद ग्रामीणों ने सूचना थाने को दी और आरोपी युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। गिरफ्तार युवक की पहचान चक चकवहाउदीन पंचायत के बल्लोचक निवासी मनोज कुमार सिंह के पुत्र कृष्णा कुमार के रूप में हुई है। वारदात के कारणों को लेकर फिलहाल स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी है, हालांकि पुलिस इस दिशा में पूछताछ कर रही है।

घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने से क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है। वीडियो में ग्रामीणों द्वारा आरोपी को पकड़ते और उसके पास से हथियार बरामद करते हुए स्पष्ट देखा जा सकता है। इस संबंध में डीएसपी विवेक कुमार शर्मा ने बताया कि पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है तथा फायरिंग की घटना में शामिल अन्य संभावित लोगों की भी तलाश की जा रही है।