Samastipur Crime: पत्नी के अवैध संबंध ने पति जान! सुबह सोते वक्त गला रेतकर बेरहमी से की गई हत्या

समस्तीपुर के हसनपुर में सोमवार तड़के घर में सो रहे युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। युवक की हत्या के समय उसकी पत्नी और बेटा वहीं मौजूद थे। हत्या की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की छानबीन की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक प्रथमदृष्टया यह हत्या पत्नी के अवैध संबंध के कारण हुई है।

Samastipur: घर में सो रहे युवक की बेरहमी से गला रेतकर हत्या, पत्नी के अवैध संबंध में वारदात की आशंका

HighLights हसनपुर में पत्नी व बेटे की मौजूदगी में युवक की गला रेतकर हत्या। पत्नी के अवैध संबंध में वारदात की आशंका, पुलिस इस बिंदु पर छानबीन में जुटी। पुलिस ने घटना की छानबीन की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

समस्तीपुर, संवाद सहयोगी: समस्तीपुर के हसनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में सोमवार तड़के घर में सो रहे युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। युवक की हत्या के समय उसकी पत्नी और बेटा वहीं मौजूद थे। हत्या की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की छानबीन की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थानाध्यक्ष निशा भारती ने बताया कि प्रथमदृष्टया घटना का कारण मृतक की पत्नी का किसी के साथ अवैध संबंध प्रतीत होता है। पुलिस अपने स्तर से छानबीन कर रही है। जल्द ही मामले का पर्दाफाश कर दिया जाएगा। हत्या के काफी देर बाद पत्नी ने मचाया शोर बताया जाता है कि 35 वर्षीय शंभू राम पत्नी और बेटे के साथ झोपड़ीनुमा खपरैल घर में सोया हुआ था। भोर में किसी ने धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी और भाग निकला। काफी देर बाद पत्नी द्वारा शोर मचाने पर लोगों ने घायल को बेहोशी की अवस्था में इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हसनपुर में भर्ती कराया। बेगूसराय ले जाते समय हुई मौत स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सकों ने युवक की गंभीर स्थिति देखकर प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल रेफर कर दिया। हालांकि स्वजन सदर अस्पताल की जगह बेगूसराय शहर स्थित एक निजी अस्पताल ले जा रहे थे। इसी दौरान में गढ़पुरा बाजार के निकट उसकी मौत हो गई। अवैध संबंध में हत्या! शंभू की मौत पर ग्रामीण दबी जुबान तरह-तरह की चर्चा करते दिखे। आसपास के लोगों का कहना है कि पत्नी के अवैध संबंध में घटना को अंजाम दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष निशा भारती और दारोगा जोगिंदर सिंह ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन की।

