    मानक का अनुपालन नहीं होने पर 69 नर्सिंग होम प्रबंधक से स्पष्टीकरण

    By Prakash Kumar Edited By: Ajit kumar
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 07:07 PM (IST)

    Samastipur News: समस्तीपुर जिले में स्वास्थ्य विभाग ने 69 नर्सिंग होम प्रबंधकों से स्पष्टीकरण मांगा है। ये नर्सिंग होम रोसड़ा और ताजपुर में स्थित हैं और मानकों का पालन नहीं कर रहे थे। सिविल सर्जन ने बताया कि बिना वैध इंतजाम के मरीजों का इलाज करना खतरे से खाली नहीं है। समय सीमा के अंदर स्पष्टीकरण नहीं मिलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

    जिले में अवैध रूप से संचालित नर्सिंग होम पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू! प्रतीकात्मक फोटो

    जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। Samastipur News: स्वास्थ्य विभाग प्रशासन ने मानक के अनुरूप नर्सिंग होम संचालन नहीं करने को लेकर कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। सिविल सर्जन डा. एसके चौधरी ने रोसड़ा और ताजपुर में संचालित 69 नर्सिंग होम के प्रबंधक से स्पष्टीकरण किया है।

    साथ ही इसकी सूचना जिला पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी को भी दी गई है। जांच टीम ने रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि नर्सिंग होम का संचालन मानक के अनुरूप नहीं किया जा रहा है। सीएस के आदेश पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रोसड़ा के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने टीम के साथ 45 नर्सिंग होम की जांच की।

    जबकि, ताजपुर के प्रभारी ने 24 में जांच की। जांच के उपरांत रिपोर्ट सिविल सर्जन को सौंप दिया। सिविल सर्जन ने कहा कि नर्सिंग होम प्रबंधक से स्पष्टीकरण किया गया कि मानक के अनुरूप नर्सिंग होम का संचालन नहीं होने से मरीज का इलाज करना खतरे में डालने जैसा है।

    प्रबंधक से स्पष्टीकरण, कार्यरत चिकित्सक, पारा मेडिकल कर्मचारी का नाम, पता व प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों एवं संस्थान के संचालन से संबंधित मानक प्रमाण पत्र यथा रजिस्ट्रेशन, बायोमेडिकल वेस्ट, प्रदूषण इत्यादि की अभिप्रमाणित छायाप्रति पांच दिनों के अंदर कार्यालय में समर्पित करने का आदेश दिया है।

    समय सीमा के अंदर स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने पर यह मान लिया जाएगा कि संबंधित नर्सिंग होम के प्रबंधक को कुछ भी नहीं कहना है। इसके उपरांत विभाग द्वारा कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

    रोसड़ा में इन नर्सिंग होम संचालक से स्पष्टीकरण

    रोसड़ा में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने 45 नर्सिंग होम एवं क्लीनिक की जांच की। इसमें जरूरी कागजात नहीं मिलने पर रिपोर्ट किया है। इसमें लखोटिया क्लीनिक, आपोलो क्लीनिक, रिधिमा चाइल्ड केयर, मां लक्ष्मी सेवा सदन, एन क्लीनिक, जीवन सहारा क्लीनिक, कृष्णा हेल्थ केयर, शिव शक्ति क्लीनिक, भाग्य श्री क्लीनिक, हैप्पी हेल्थ केयर, अमन हास्पीटल, मां भवानी हेल्थ केयर, रन राज क्लीनिक, मां लक्ष्मी हेल्थ केयर, रोसड़ा सेवा सदन, मानस हास्पीटल, महावीर क्लीनिक, जीवन सहारा हास्पीटल ढ़रहा रोड, सत्यम हास्पीटल, मुस्कान हेल्थ केयर, आदर्श हास्पीटल, राज लक्ष्मी ट्रामा सेंटर, त्रिमूर्ति क्लीनिक, केसरी सेवा सदन, नव ज्योति हेल्थ केयर, शिशु सेवा सदन, सिन्हा क्लीनिक, हिमालय हेल्थ केयर, सीटी हेल्थ केयर, गोकुल हड्डी अस्पताल, केशव हेल्थ केयर, बीएम मेमोरियल हास्पीटल, जय मां क्लीनिक, महावीर आरोग्य संस्थान, सिद्धी विनायक, औषधालया, एमके मेमोरियल, प्रकाश सेवा सदन, कबीर मेमोरियल, कायाकल्प चिकित्सा केंद्र, विभा हेल्थ केयर, संजुला हास्पीटल एंड ट्रामा सेंटर, रोसड़ा हड्डी नस रोग अस्पताल, चाइल्ड एंड हर्ट केयर शामिल है।

    ताजपुर में इन नर्सिंग होम से किया स्पष्टीकरण

    ताजपुर में सनराईज हास्पीटल, रामदुलारी हास्पीटल, न्यू कृष्णा हास्पीटल, संजीवनी हास्पीटल चकपहाड़ रोड, मां सेवा सदन क्लीनिक, आर्या क्लीनिक, मां जानकी हास्पीटल, मेडिकेयर, मुस्कान चाइल्ड केयर, न्यू गांधी रिसर्च हास्पीटल, न्यू हेल्थ केयर सेंटर, शिवांश हास्पीटल, जावेद सर्जिकल सेंटर, धरमबीर नर्सिंग होम, न्यू कृष्णा हास्पीटल, डा. जाकिर हुसैन नर्सिंग होम, मां जानकी हास्पीटल ताजपुर, मुस्कान इमरजेंसी हास्पीटल, टेसला क्लीनिक, जसलोक हास्पीटल, आयु नर्सिंग हास्पीटल, एसके मेमोरियल, सहारा नर्सिंग, सदारी हास्पीटल से स्पष्टीकरण किया गया है।