बिहार सरकार ने राज्य महिला आयोग का पुनर्गठन कर दिया है। आयोग की कमान उजियारपुर की पूर्व सांसद सह जदयू जिलाध्यक्ष अश्वमेध देवी को सौंपी गई है। उन्हें इस पद पर मनोनीत किया गया है। समाज कल्याण विभाग की उपसचिव की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। अश्वमेध देवी पूर्व सांसद हैं और समस्तीपुर के मथुरापुरघाट की रहने वाली हैं।

Bihar: अश्वमेध देवी बनीं राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष, पूर्व JDU सांसद को मिली कमान, अधिसूचना जारी

