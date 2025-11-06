Bihar Chunav : भागीदारी सुनिश्चित करने को तत्पर दिखा हर तबका, सुबह से लगी थी लंबी कतार
Bihar Mahasamar : समस्तीपुर के रोसड़ा में लोकतंत्र के महापर्व में हर वर्ग ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। विधानसभा चुनाव के पहले चरण में सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखी गईं। महिलाओं और युवाओं में मतदान को लेकर विशेष उत्साह था। बुजुर्गों ने भी लोकतंत्र के इस त्योहार में अपनी भागीदारी निभाई और राष्ट्र निर्माण के लिए मतदान किया।
संवाद सहयोगी, रोसड़ा (समस्तीपुर) । लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने को सभी उत्सुक रहे। हर वर्ग इसमें तत्पर रहा। गुरुवार सुबह विधानसभा के पहले चरण के चुनाव में लोग घरों से बाहर निकले और मतदान केंद्रों पर पहुंच लाइन में लग गए। इनके अंदर राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का अहसास झलक रहा था।
इस महापर्व के बीच महिला वोटरों में लोकतंत्र को मजबूत करने का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। सभी मतदान केन्द्रों पर सुबह से ही महिला मतदाताओं की लंबी कतार दिख रही थी।
वहीं घर से दूरी वाले केंद्रों पर ई रिक्शा या झुंड में पैदल जा रही कई महिलाएं समर्थित दल और प्रत्याशी के गुणों का बखान भी कर रही थीं। मतदान केद्रों पर सुबह 7 बजे से ही कतारबद्ध उत्साहित महिला वोटर
'पहले मतदान फिर जलपान'के नारा को साकार करने के साथ महिला सशक्तिकरण का भी प्रदर्शन कर रहे थे। जैसे- जैसे समय बढ़ता गया, वैसे-वैसे मतदान करने के लिए महिला वोटरों की कतारें लंबी होने लगीं।
अधिकांश केन्द्रों पर दोपहर तक पुरुष की तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या अधिक दिख रही थी। रोसड़ा नगरपरिषद के प्राथमिक विद्यालय गोथरा स्थित आदर्श मतदान केन्द्र पर सुबह 8 बजे सैकड़ों महिला मतदाता कतार में खड़ी थी।
युवा हो या बुजुर्ग इस आधी आबादी के अंदर भागीदारी निभाने का जज्बा दिख रहा था। पूछे जाने पर सभी ने सर्वांगीण विकास व नारी सशक्तिकरण के नाम पर वोट डालने की बात कही।
वहीं लालपुर, सोनुपुर, फतेपुर, पिट्ठोडोभी, लक्ष्मीपुर, वैधनाथपुर, एरौत, मुरादपुर, कलवारा, पाँचोपुर, ढ़रहा ढ़ट्ठा, भिरहा सहित सहित शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के बूथों पर कमोबेश यही नजारा दिख रहा था।
युवा वोटरों में भी लोकतंत्र गढ़ने का जोश
मतदान केन्द्रो पर युवा वोटरों का जोश भी देखते ही बन रहा था। उनके अंदर भी लोकतंत्र गढ़ने जज्बा दिख रहा था।मतदान केंद्रों पर वोट डालकर निशान लगे उंगुली दिखाते युवाओं ने राष्ट्र निर्माण एवं विकास के नाम पर वोट डालने की बात कही। पंचायत समित भवन स्थित मतदान केन्द्र पर पहली बार वोट डालने पहुंची दो सगी बहने अनुश्री एवं तनुश्री ने अपना पहला वोट बिहार की सपूर्ण समृद्धि के लिए देने की बात कही। और तो और बुजुर्ग मतदाता भी अपने आप को प्रजातंत्र के इस त्योहार से अलग नहीं रख पाए। सभी मतदान केंद्रों पर इनकी भी उपस्थिति अच्छी खासी देखी गई। हाथ में डंडा लिए या किसी के सहारे केंद्र तक पहुंच बुजुर्गों ने भी अपने अधिकार का प्रयोग करना नहीं भूला ।पूरे दिन चले मतदान के बीच संपूर्ण क्षेत्र में लोकतंत्र का यह महापर्व उमंग और उत्साह से भरा दिख रहा था।
