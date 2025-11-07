Samastipur News : हसनपुर व उजियारपुर विधानसभा में समर्थकों के बीच हार-जीत का गणित शुरू

संवाद सहयोगी, हसनपुर, ( समस्तीपुर)। हसनपुर और उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र में मतदान खत्म होते ही समर्थकों के बीच हार-जीत का हिसाब-किताब शुरू हो गया है। किसी के चेहरे पर जीत का भरोसा दिखाई दे रहा है तो कोई नतीजों से पहले ही समीकरण साधने में लगा है।

बूथवार वोटिंग प्रतिशत, स्थानीय मुद्दे, जातीय संतुलन और प्रत्याशियों की छवि को लेकर राजनीतिक विश्लेषण का दौर तेज हो गया है। चाय की दुकानों से लेकर चौक-चौराहों तक बातचीत का एक ही विषय है। इस बार किसके सिर बंधेगा जीत का सेहरा और किसकी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा।

हसनपुर प्रखंड क्षेत्र में भी प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच जीत का दवा शुरू हो गया। जबकि, मतगणना की तारीख में सात दिन बचे हुए हैं। लोग जीत-हार के आकलन में जुट गए हैं कि कौन प्रत्याशी जीत रहा है। इसको लेकर अटकलों का बाजार काफी तेज हो गया है। हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में 11 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद है।

प्रखंड क्षेत्र में बेशक चुनावी शोरगुल तो थम गया है। मगर अब प्रत्याशियों के जीत-हार को लेकर गणितीय तिकरमबाजी शुरू हो गई है। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी और उनके समर्थक बूथ पर कितना पोल हुआ है उसमें उन्हें कितना मत प्राप्त हुआ है इसका जोड़ घटाव करने में लगे हुए हैं।