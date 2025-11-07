Samastipur News : हसनपुर व उजियारपुर विधानसभा में समर्थकों के बीच हार-जीत का गणित शुरू
समस्तीपुर जिले के हसनपुर और उजियारपुर विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी माहौल तेज हो गया है। समर्थक अपनी-अपनी पार्टियों और उम्मीदवारों की जीत के दावे कर रहे हैं और हार-जीत का गणित लगाने में व्यस्त हैं। दोनों क्षेत्रों में चुनावी चर्चा जोरों पर है और समर्थक मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए प्रयास कर रहे हैं।
संवाद सहयोगी, हसनपुर, ( समस्तीपुर)। हसनपुर और उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र में मतदान खत्म होते ही समर्थकों के बीच हार-जीत का हिसाब-किताब शुरू हो गया है। किसी के चेहरे पर जीत का भरोसा दिखाई दे रहा है तो कोई नतीजों से पहले ही समीकरण साधने में लगा है।
बूथवार वोटिंग प्रतिशत, स्थानीय मुद्दे, जातीय संतुलन और प्रत्याशियों की छवि को लेकर राजनीतिक विश्लेषण का दौर तेज हो गया है। चाय की दुकानों से लेकर चौक-चौराहों तक बातचीत का एक ही विषय है। इस बार किसके सिर बंधेगा जीत का सेहरा और किसकी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा।
हसनपुर प्रखंड क्षेत्र में भी प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच जीत का दवा शुरू हो गया। जबकि, मतगणना की तारीख में सात दिन बचे हुए हैं। लोग जीत-हार के आकलन में जुट गए हैं कि कौन प्रत्याशी जीत रहा है। इसको लेकर अटकलों का बाजार काफी तेज हो गया है। हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में 11 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद है।
प्रखंड क्षेत्र में बेशक चुनावी शोरगुल तो थम गया है। मगर अब प्रत्याशियों के जीत-हार को लेकर गणितीय तिकरमबाजी शुरू हो गई है। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी और उनके समर्थक बूथ पर कितना पोल हुआ है उसमें उन्हें कितना मत प्राप्त हुआ है इसका जोड़ घटाव करने में लगे हुए हैं।
वहीं इस चुनाव में मतदाताओं द्वारा अलग-थलग होने के कारण सभी प्रत्याशी अंदर से सशंकित नजर आ रहे हैं। परन्तु उनके समर्थक जीत का दावा ठोक रहें हैं। चर्चाओं के दौरान कोई किसी प्रत्याशी को एक नंबर पर तो दूसरे को दो या तीन नंबर पर रख रहें हैं।
किसके भाग्य का फैसला होगा और हसनपुर विधानसभा का ताज पर कौन काबिज होगा। शहर-गांव की चौखट से लेकर चौक-चौराहे की चाय की दुकान पर लोग इस बात को लेकर अपने माथापच्ची करते रहे। लोगों का कहना है कि इस बार का चुनाव काफी अहम रहा है। जनता को आरोप प्रत्यारोप के बीच लुभावने वादे भी किए लेकिन अबकि बार जागरूक मतदाताओं ने अपने विवेक को रखकर मतदान किया।
गुणा-भाग में जुटे राजनीतिक दलों के समर्थक
उजियारपुर में राजनीतिक दलों के नेता व कार्यकर्ताओं ने जीत के लिए गुणा-भाग करना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को उजियारपुर बाजार में जदयू समर्थक आदि ने एनडीए के पक्ष में अधिक मतदान होने और उनके प्रत्याशी की जीत क्षेत्र से सुनिश्चित बता रहे हैं। जबकि, कांग्रेस समर्थक आदि ने महागठबंधन प्रत्याशी की जीत तय बता रहे हैं। वहीं जन सुराज और निर्दलीय समर्थकों के अपने-अपने दावें हैं।
