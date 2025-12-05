Language
    समस्तीपुर रेल मंडल के 14 स्टेशनों पर मिलेगी 'डिजिटल लॉकर' सुविधा, जल्द जारी होगा टेंडर

    By Manish Kumar Roy Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 02:55 PM (IST)

    समस्तीपुर रेल मंडल ने यात्रियों की सुविधा के लिए 14 स्टेशनों पर डिजिटल लॉकर सुविधा शुरू करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इससे यात्रियों को सामान रखने क ...और पढ़ें

    Hero Image

    समस्तीपुर रेल मंडल के 14 स्टेशनों पर मिलेगी 'डिजिटल लॉकर' सुविधा (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए समस्तीपुर रेल मंडल ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। लंबे समय से लंबित डिजिटल लॉकर सुविधा को अब 14 प्रमुख स्टेशनों पर शुरू करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।

    इस दिशा में मंडल प्रशासन ने पहल करते हुए विस्तृत फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की है, जिसका नेतृत्व सहायक वाणिज्य प्रबंधक राजेश कुमार ने किया। रिपोर्ट के आधार पर जल्द ही टेंडर की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है।

    सामान की सुरक्षा और सुविधा दोनों में होगा सुधार:

    फिलहाल समस्तीपुर रेल मंडल के किसी भी स्टेशन पर डिजिटल लॉकर की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। ऐसे में यात्रियों को ट्रेन आने में समय लगने पर अपने सामान के साथ स्टेशन परिसर में भटकना पड़ता है।

    खासतौर पर समस्तीपुर जैसे व्यस्त स्टेशन पर, जहां चार दिशाओं से ट्रेनें आती-जाती हैं, दूर-दराज से आने वाले यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

    डिजिटल लॉकर की सुविधा उपलब्ध होने के बाद यात्री अपने सामान को सुरक्षित रखकर निश्चिंत होकर अन्य कार्य कर सकेंगे। इससे उनकी सुरक्षा और सुविधा दोनों में महत्वपूर्ण सुधार होगा।

    रेलवे को भी बढ़ेगा अतिरिक्त राजस्व:

    डिजिटल लॉकर सेवा शुरू होने से न केवल यात्रियों को लाभ मिलेगा, बल्कि रेलवे के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। सेवा के संचालन, मेंटेनेंस और कामर्शियल उपयोग के लिए स्टेशन स्तर पर साइट का आकलन किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार, प्रत्येक स्टेशन पर डिजिटल लॉकर यूनिट के लिए लगभग 50 वर्ग फुट जगह की जरूरत होगी।

    इन स्टेशनों पर लगेंगे आधुनिक डिजिटल लॉकर:

    समस्तीपुर रेल मंडल ने जिन स्टेशनों को पहली सूची में शामिल किया है, उनमें समस्तीपुर, बापूधाम मोतिहारी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, रक्सौल, सहरसा, बेतिया, सीतामढ़ी, जयनगर और मधुबनी सहित कुल 14 स्टेशन शामिल हैं। इन सभी स्टेशनों पर चरणबद्ध तरीके से डिजिटल लॉकर लगाए जाएंगे।

    यात्रियों की सुविधा के लिए बड़ा कदम:

    डिजिटल लॉकर सुविधा शुरू होने के बाद यात्रियों को स्टेशन परिसर में अधिक सहजता और सुरक्षा का अनुभव होगा। मंडल रेल प्रवक्ता रंजीत कुमार ने कहा कि रेलवे प्रशासन की यह सेवा यात्रियों की सुविधाओं में सुधार का हिस्सा है। इससे भविष्य में और भी आधुनिक सेवाओं को जोड़ा जाएगा।