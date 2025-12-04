Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Samastipur : नर्तकी और शराब के बीच कैमरे में कैद हुए उप मेयर, सवालों में आया वीडियो

    By Abhinav Kumar Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 08:33 PM (IST)

    समस्तीपुर नगर निगम के उप मेयर रामबालक पासवान का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे एक मांगलिक कार्यक्रम में नर्तकी और शराब के साथ बैठे दिखाई दे रहे ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    वायरल वीडियो के अं'श जिसमें दिख रहे उपमेयर।

    जागरण संवाददाता, समस्तीपुर । समस्तीपुर में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे एक वीडियो ने सियासत में हलचल मचा दी है। नर्तकी, तेज़ संगीत और कथित रूप से परोसी जा रही शराब के बीच कैमरे में कैद दिख रहे उप मेयर को लेकर सवालों की बौछार शुरू हो गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वीडियो सार्वजनिक होते ही आम लोगों से लेकर राजनीतिक गलियारों तक चर्चाओं का दौर तेज हो गया। कोई इसे निजी कार्यक्रम बता रहा है तो कोई जनप्रतिनिधि की मर्यादा पर सवाल उठा रहा है। सच क्या है, वीडियो कहां है और इसके पीछे की पूरी कहानी यही जानने को हर कोई बेचैन है।

    बता दें कि एक मांगलिक कार्यक्रम के दौरान नर्तकी और वहां परोसे जा रहे शराब के बीच बैठे नगर निगम के उप मेयर रामबालक पासवान का एक वीडियो तेजी से इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है।

    उप मेयर के पास बैठकर डांस करती दिख रही नर्तकी

    वीडियो में एक डांसर उप मेयर की बगल में बैठकर डांस करती दिख रही। डांसर के बगल में बैठने पर पहले तो उप मेयर नजर चुराते दिखे, लेकिन कुछ ही देर में असहज हो गए। उनके सामने एक आदमी शराब की बोतल हाथ में लेकर शराब परोस रहा। वह बोतल के साथ ही डांस भी कर रहा।

    पर्स से एक नोट निकालकर किसी को देते हुए भी दिख रहे

    इसी बीच उप मेयर अपने पर्स से एक नोट निकालकर किसी को देते हुए भी दिख रहे। आसपास के  लोग भी शराब पीते दिख रहे। वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा। लोग उसपर अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे। यह वीडियो वारिसनगर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है।

    वीडियो सामने आने बाद उपमेयर रामबालक पासवान ने कहा कि वे मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। जहां आयोजकों ने उन्हें पहली पंक्ति में बैठा दिया। इसी दौरान एक डांसर उनके पास आकर डांस करने लगी।

    उन्होंने कहा कि शराब पीने वाले या डांसर से उनका कोई लेना-देना नहीं है। वे तो बस वहां मांगलिक कार्यक्रम में आमंत्रित होने की वजह से आए थे। तभी किसी ने वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया है।