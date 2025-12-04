Samastipur : नर्तकी और शराब के बीच कैमरे में कैद हुए उप मेयर, सवालों में आया वीडियो

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर । समस्तीपुर में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे एक वीडियो ने सियासत में हलचल मचा दी है। नर्तकी, तेज़ संगीत और कथित रूप से परोसी जा रही शराब के बीच कैमरे में कैद दिख रहे उप मेयर को लेकर सवालों की बौछार शुरू हो गई है।

वीडियो सार्वजनिक होते ही आम लोगों से लेकर राजनीतिक गलियारों तक चर्चाओं का दौर तेज हो गया। कोई इसे निजी कार्यक्रम बता रहा है तो कोई जनप्रतिनिधि की मर्यादा पर सवाल उठा रहा है। सच क्या है, वीडियो कहां है और इसके पीछे की पूरी कहानी यही जानने को हर कोई बेचैन है।

बता दें कि एक मांगलिक कार्यक्रम के दौरान नर्तकी और वहां परोसे जा रहे शराब के बीच बैठे नगर निगम के उप मेयर रामबालक पासवान का एक वीडियो तेजी से इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है। उप मेयर के पास बैठकर डांस करती दिख रही नर्तकी वीडियो में एक डांसर उप मेयर की बगल में बैठकर डांस करती दिख रही। डांसर के बगल में बैठने पर पहले तो उप मेयर नजर चुराते दिखे, लेकिन कुछ ही देर में असहज हो गए। उनके सामने एक आदमी शराब की बोतल हाथ में लेकर शराब परोस रहा। वह बोतल के साथ ही डांस भी कर रहा।

पर्स से एक नोट निकालकर किसी को देते हुए भी दिख रहे इसी बीच उप मेयर अपने पर्स से एक नोट निकालकर किसी को देते हुए भी दिख रहे। आसपास के लोग भी शराब पीते दिख रहे। वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा। लोग उसपर अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे। यह वीडियो वारिसनगर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है।