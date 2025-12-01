दो बच्चों की मां बोली-जेल अधीक्षक नहीं, मेरा पति है, समस्तीपुर में दावे के बाद हाईवोल्टेज ड्रामा

संवाद सहयोगी, दलसिंहसराय (समस्तीपुर) । दलसिंहसराय के सहायक जेल अधीक्षक आदित्य कुमार के कोनैला स्थित सरकारी आवास पर सोमवार को जमकर विवाद हुआ। नवादा की महिला ने आरोप लगाया कि उन्होंने जुलाई 2022 में आदित्य से शादी की थी। दोनों पति-पत्नी की तरह साथ रह रहे थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मारपीट कर बाहर निकालने की कोशिश कई बार उसका यौन शोषण भी किया गया, लेकिन माता-पिता के दबाव में अब उनपर मारपीट कर बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। नवादा निवासी उस महिला ने बताया कि वे अपने पति से तलाक के लिए कोर्ट में आवेदन दे चुकी थी।

विष्णुपद मंदिर में दोनों ने शादी कर ली तलाक की कार्यवाही के दौरान गया कोर्ट में उनका आदित्य से संपर्क हुआ। मुलाकात के बाद नजदीकी बढ़ी। बाद में गया के विष्णुपद मंदिर में दोनों ने शादी कर ली। मेरे दो बच्चे की जानकारी आदित्य को थी। वह उन्हें अपने ही बच्चों की तरह प्यार करने लगे।

इधर, वह 20 नवंबर से लगातार कोनैला में ही अपने बच्चों के साथ रह रही थी। इधर, जब से सहायक जेल अधीक्षक के माता-पिता आए हैं। तबसे उनके व्यवहार में परिवर्तन आना शुरू हो गया। दबाव में आकर पिछले कुछ दिनों से बात तक नहीं कर रहे थे और दूरी बनाकर रह रहे हैं। यहां तक कि मेरे साथ मारपीट भी की गई। महिला ने कहा कि पूर्व पति के माता-पिता, आदित्य की मां सरिता देवी व पिता दिलीप सिंह के साथ विवाद चल रहा है। इसमें दोनों पक्ष एक-दूसरे पर मारपीट के आरोप लगा रहे हैं।

इधर, आदित्य के पिता दिलीप सिंह ने महिला पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि महिला का तलाक अभी कोर्ट में पूरा नहीं हुआ है, इसलिए दूसरी शादी कानूनी रूप से मान्य नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि महिला ने उनके बेटे से दस लाख रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की है।

श्री सिंह का यह भी कहना था कि अमृता अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पैसे मांग रही है। वहीं महिला ने इन आरोपों को नकारते हुए कहा कि उनके पास इस संबंध में कई प्रमाण हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने खुशहाल संबंधों के दौरान बनाए गए फोटो और वीडियो को अपने बचाव के साधन के रूप में रखा है, जिन्हें वे अदालत में पेश करेंगी। उनका कहना है कि केवल आदित्य के माता-पिता के दबाव में यह सब झेलना पड़ रहा है।

वह बस न्याय की उम्मीद करती हैं। हंगामें की सूचना पर पहुंची दलसिंहसराय पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की लेकिन अभी तक किसी पक्ष ने कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई है। स्थानीय प्रशासन ने भी मामले की जांच के आदेश दिए हैं ताकि सच सामने आ सके और न्याय दिलाया जा सके। डीएसपी विवेक कुमार शर्मा ने बताया कि पूरे मामले को लेकर दोनों पक्षों से मिले आवेदन के आधार पर जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।