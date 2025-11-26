Samastipur News: नगर परिषद ने अतिक्रमण के खिलाफ चलाया बुलडोजर, 20 हजार का जुर्माना वसूला
दलसिंहसराय नगर परिषद ने शहर में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। महावीर चौक से सरदार गंज चौक तक अवैध निर्माण हटाए गए और अवैध पार्किंग पर जुर्माना लगाया गया। अधिकारियों ने दुकानदारों को चेतावनी दी और शहर को साफ-सुथरा रखने की अपील की। एसडीओ ने यातायात व्यवस्था बनाए रखने की बात कही।
संवाद सहयोगी, दलसिंहसराय। नगर परिषद ने मंगलवार को शहर में सड़कों को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के लिए विशेष अभियान चलाया। अभियान के तहत महावीर चौक से लेकर सरदार गंज चौक तक सड़क के दोनों ओर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया।
इस दौरान प्रशासन ने कई जगहों पर अवैध रूप से लगाए गए ठेले, टेबल, दुकानों के आगे फैले सामान तथा पार्किंग में खड़े वाहनों पर कार्रवाई की।नगर प्रशासन ने सड़क किनारे खड़े अवैध वाहनों के खिलाफ भी कार्रवाई की और अवैध पार्किंग करने वालों पर जुर्माना ठोका।
कुल 20 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया। अभियान के दौरान कई दुकान संचालकों को चेतावनी दी गई कि वे आगे से सड़क या फुटपाथ पर अतिक्रमण न करें, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
अभियान की निगरानी एसडीओ किशन कुमार, डीएसपी विवेक कुमार शर्मा और नगर परिषद के कार्यपालक अधिकारी अभिसार कुमार ने की। उनके साथ पुलिस बल और मजदूरों की टीम भी मौजूद थी। प्रशासनिक अधिकारियों ने बुलडोजर से अवैध रूप से बने अस्थाई ढांचे ढहवाए और रास्ते से रुकावटों को हटवाया।
एसडीओ किशन कुमार ने बताया कि शहर में लगातार बढ़ते अतिक्रमण के कारण यातायात प्रभावित हो रहा था। कई बार शिकायतें मिलने के बाद नगर परिषद और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से इस कार्रवाई की योजना बनाई।
अधिकारी ने कहा कि आने वाले दिनों में भी यह अभियान जारी रहेगा और शहर के अन्य इलाकों में भी सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाया जाएगा।
डीएसपी विवेक कुमार शर्मा ने कहा कि अतिक्रमण न केवल यातायात बाधित करता है बल्कि दुर्घटनाओं का कारण भी बनता है। लोगों से अपील की गई कि वे स्वेच्छा से सड़क व सार्वजनिक स्थल खाली करें, ताकि शहर की सुंदरता और यातायात व्यवस्था बनी रहे।
नगर परिषद के ईओ अभिसार कुमार ने बताया कि शहर को साफ-सुथरा और व्यवस्थित बनाने की दिशा में यह कदम उठाया गया है। प्रशासन का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि नागरिकों की सुविधा सुनिश्चित करना है।
