    Bihar News: समस्तीपुर में फंदे से लटका मिला कपल का शव, इलाके में सनसनी

    By Krishna Bahadur Singh Parihar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 10:20 AM (IST)

    समस्तीपुर में एक युगल का शव फंदे से लटका मिला, जिससे क्षेत्र में दहशत फैल गई। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। घटना आत्महत्या है या कुछ और, यह अभी स्पष्ट नहीं है। पुलिस सभी संभावित कोणों से मामले की जांच कर रही है।

    समस्तीपुर में फंदे से लटका मिला कपल का शव। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। उजियारपुर थाना के महिसारी गांव के वार्ड 8 में एक किशोर और किशोरी का शव सड़क किनारे एक तूइन के पेड़ से लटकता मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई।

    सूचना पर थानाध्यक्ष अजित कुमार पुलिस टीम समेत मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुटे है। दोनों की पहचान नहीं हो सकी है। घटनास्थल पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुटी है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर छानबीन में जुटी है।

    बताया गया कि अल सुबह निकले लोगों ने बथनाहा बाध में एक युगल का शव पेड़ से लटकता देखा। हल्ला होने पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। लोग उसकी पहचान करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन, पहचान नहीं हो सकी है। घटनास्थल पर भारी भीड़ जुटी है।

     

